Трамп настроен враждебно: в NYT узнали, как он относится к Путину и Зеленскому

Президент США к Путину преимущественно относится "с большим уважением", а вот с лидером Украины ситуация обстоит иначе.

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Трамп разочарован и Путиным, и Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главные тезисы:

Трамп неоднократно называл Зеленского "плохим парнем"

К Путину президент США чувствует "большое уважение"

Президент США Дональд Трамп разочарован как главой Кремля Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, особую враждебность он проявляет именно к украинскому коллеге. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Трамп неоднократно называл Зеленского "плохим парнем", который якобы подталкивает мир к ядерной войне. Впрочем, в разговорах с советниками он признает, что сопротивление Зеленского понятно, ведь он воюет против врага, "который, похоже, намерен и дальше бомбить".

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В то же время к Путину глава Белого дома преимущественно относится "с большим уважением", хотя иногда выражает разочарование.

Журналисты The New York Times подчеркивают, что ранее Трамп считал, что его "очень хорошие отношения" с российским диктатором помогут быстро завершить войну. Теперь глава Белого дома на собственном опыте убедился, "насколько ограничен рычаг влияния США" - особенно с учетом того, что он не хочет предоставлять Украине больше оружия и финансирования.

В статье подчеркивается, что Трамп рассматривал возможность введения новых санкций против России, но пока воздерживается от этого. Также Трамп отказывается поддержать двухпартийный законопроект Сената, который инициировал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ предусматривает жесткие экономические санкции против России.

"После того, как в прошлом месяце Трамп назвал Путина "совершенно безумным", он сменил риторику, заявив, что хочет дать российскому диктатору две недели, чтобы тот продемонстрировал признаки прогресса", - говорится в статье.

Сейчас Трамп хочет заручиться поддержкой Путина в заключении ядерного соглашения с Ираном, потому что "понял, что в этом вопросе мы имеем одинаковую позицию".

Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

Специальный посланник президента США генерал Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп "разочарован" уровнем неразумности Кремля, который затягивает процесс мирных переговоров с Украиной.

Президент США Дональд Трамп готов принять приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана провести мирные переговоры между лидерами России и Украины. Однако есть условие, а именно - за столом переговоров должны сидеть президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

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