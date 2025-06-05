Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп настроен враждебно: в NYT узнали, как он относится к Путину и Зеленскому

Анна Ярославская
5 июня 2025, 10:06
277
Президент США к Путину преимущественно относится "с большим уважением", а вот с лидером Украины ситуация обстоит иначе.
Трамп настроен враждебно: в NYT узнали, как он относится к Путину и Зеленскому
Трамп разочарован и Путиным, и Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главные тезисы:

  • Трамп неоднократно называл Зеленского "плохим парнем"
  • К Путину президент США чувствует "большое уважение"

Президент США Дональд Трамп разочарован как главой Кремля Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, особую враждебность он проявляет именно к украинскому коллеге. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Трамп неоднократно называл Зеленского "плохим парнем", который якобы подталкивает мир к ядерной войне. Впрочем, в разговорах с советниками он признает, что сопротивление Зеленского понятно, ведь он воюет против врага, "который, похоже, намерен и дальше бомбить".

видео дня

В то же время к Путину глава Белого дома преимущественно относится "с большим уважением", хотя иногда выражает разочарование.

Журналисты The New York Times подчеркивают, что ранее Трамп считал, что его "очень хорошие отношения" с российским диктатором помогут быстро завершить войну. Теперь глава Белого дома на собственном опыте убедился, "насколько ограничен рычаг влияния США" - особенно с учетом того, что он не хочет предоставлять Украине больше оружия и финансирования.

В статье подчеркивается, что Трамп рассматривал возможность введения новых санкций против России, но пока воздерживается от этого. Также Трамп отказывается поддержать двухпартийный законопроект Сената, который инициировал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ предусматривает жесткие экономические санкции против России.

"После того, как в прошлом месяце Трамп назвал Путина "совершенно безумным", он сменил риторику, заявив, что хочет дать российскому диктатору две недели, чтобы тот продемонстрировал признаки прогресса", - говорится в статье.

Сейчас Трамп хочет заручиться поддержкой Путина в заключении ядерного соглашения с Ираном, потому что "понял, что в этом вопросе мы имеем одинаковую позицию".

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

Специальный посланник президента США генерал Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп "разочарован" уровнем неразумности Кремля, который затягивает процесс мирных переговоров с Украиной.

Президент США Дональд Трамп готов принять приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана провести мирные переговоры между лидерами России и Украины. Однако есть условие, а именно - за столом переговоров должны сидеть президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пенсионеры получат доплаты сразу за три месяца: кто в списке

Пенсионеры получат доплаты сразу за три месяца: кто в списке

11:22Экономика
Россияне убили ребенка и его семью: Зеленский прокомментировал ночной удар РФ

Россияне убили ребенка и его семью: Зеленский прокомментировал ночной удар РФ

11:13Украина
РФ запустила четыре КАБа по центру Херсона: пострадали два человека

РФ запустила четыре КАБа по центру Херсона: пострадали два человека

10:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

Карта Deep State онлайн за 5 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

Активист Шабунин критикует схему уклонения от мобилизации, которой сам же и воспользовался – СМИ

Активист Шабунин критикует схему уклонения от мобилизации, которой сам же и воспользовался – СМИ

Последние новости

11:55

Тоня Паперная засветилась в объятиях незнакомого мужчины в Москве - детали

11:39

США ослабляют Украину в борьбе с дронами РФ: СМИ сообщили, что произошло

11:22

Пенсионеры получат доплаты сразу за три месяца: кто в списке

11:14

Европа перестанет давать даже патроны: Жданов о худшем сценарии войны для ВСУ

11:13

Россияне убили ребенка и его семью: Зеленский прокомментировал ночной удар РФФото

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
10:48

РФ запустила четыре КАБа по центру Херсона: пострадали два человека

10:47

Китайский гороскоп на завтра 6 мая: Собакам - беспокойство, Свиньям - критика

10:14

Тариф вырастет: украинский мобильный оператор поднимет стоимость услуг с 11 июня

10:11

"Святое дело": Ким Чен Ын обещает помощь РФ в войне с Украиной

Реклама
10:06

Трамп настроен враждебно: в NYT узнали, как он относится к Путину и Зеленскому

09:33

Жизнь 4 знаков зодиака кардинально изменится в июне: кто эти счастливчики

09:28

В Прилуках дрон РФ попал в дом начальника пожарной части: погибла его семьяФото

09:25

Предательницу Ани Лорак публично обматерили - что произошло

09:17

Гороскоп на завтра 6 июня: Скорпионам - незабываемый день, Козерогам - стресс

09:11

"Рычаги давления на Путина": Трамп намекнул на мощный удар по РФ

09:10

"Острый период горя": скандальная дочь Киркорова страдает без материВидео

08:48

Китай впервые прокомментировал операцию Паутина: какова позиция Пекина

08:41

Карта Deep State онлайн за 5 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Гороскоп Таро на завтра 6 июня: Близнецам - решение, Львам - война

08:18

"При людях не говорите": предательница Клара Новикова окончательно выдала себя

Реклама
08:13

У ВСУ успех на востоке, армия РФ продвинулась на двух направлениях – ISW

08:10

Как Путин и Трамп вынуждены молча смотреть на "Украинское кино"мнение

07:54

"Серьезный удар по имиджу РФ": Келлог сделал заявление об операции Паутина

07:10

Кто живет не один: только самые умные разгадают загадку за 5 секунд

06:57

РФ атаковала дронами Харьков и Прилуки: вспыхнули пожары, погибли людиФотоВидео

06:10

Как Украина разрушает мощь и престиж Россиимнение

06:02

Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

05:50

Тест на IQ: найдите плюшевого мишку среди конфет за 5 секунд

05:31

Как часто нужно стирать полотенца: врач указал на распространенную ошибку

04:30

Почему на шинах в авто пишет Inside и Outside: главный секрет поразит водителей

03:25

"Армия врага побежит": Жданов сказал, может ли Украина вернуть границы 1991 года

03:05

Уже в июне 2025 года: трех знаков зодиака ждет стремительный карьерный взлет

02:30

"Схлопнутся в течение месяцев": эксперт назвал самую вероятную дату конца войны

02:00

РФ ударила по многоэтажкам в Харькове: среди раненых – ребенок и беременная женщина

01:30

"Это невероятно": Ана де Армас впервые заговорила про отношения с Томом Крузом

01:01

"Утереться и плакать": звезда украинского стендапа рассказала про уменьшение бюста

00:46

"РФ показывает средний палец": эмоциональная реакция Зеленского на разговор Трампа и Путина

00:11

США отказываются предоставить ПВО для евромиротворцев в Украине - Bloomberg

04 июня, среда
23:31

Непростой экзамен: Alyona Alyona раскрыла необычный факт о своем рождении

23:11

Ада Роговцева показала себя в молодости вместе с мужем

Реклама
23:10

Как пройдут похороны Кейт Миддлтон - к чему готовятся во дворцце

23:06

"Мобилизовали достаточно жестко": известный украинский певец попал в ВСУ

23:00

Они никогда не ездили в школу по этой дороге: в Сумах погиб папа, дочь в тяжелом состоянииФото

22:56

"Состоялась акция возмездия": Ермак выступил с заявлением перед сенаторами США

22:32

"Делюсь с вами своим любимым": Настя Каменских представила своего фаворита

22:27

Сколько еще Путин сможет вести войну против Украины: дипломат сделал прогнозВидео

22:13

"Посыпалась девочка": Надя Дорофеева оказалась под капельницей

21:54

В 2025 году военная помощь Украине превысит показатели прошлых лет - Минобороны

21:41

Все горит и взрывается: СБУ показала исторические кадры операции "Паутина"Видео

21:24

Киркоров вызверился на Малахова и оскорбил его

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять