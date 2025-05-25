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"Других ролей не будет": на фронте погиб известный украинский актер

Элина Чигис
25 мая 2025, 13:55
502
Назар Малик был родом из Крыма.
Назар Малик
Назар Малик - детали смерти / коллаж: Главред, фото: facebook.com/nightuniv, pixabay.com/

Кратко:

  • Как отреагировали коллеги на смерть Назара Малика
  • Что они о нем написали

Украинский известный актер Назар Малик погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.

В творческом объединении "Ночь в университете" сообщили печальную новость.

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"Сотник Панас Бульба, подопытный пациент на лекции о холере, Гетман Скоропадский, Петр Косач, киевский губернатор Васильчиков, генерал Крымский, префект конгрегации Могило-Мазепинской Академии, брат Назарий из Белого братства, шутцер... Это лишь небольшой перечень ролей, в которых с первых экскурсий Ночь в университете с 2016 года вы могли знать и видеть нашего актера Назара Малика. К сожалению, других ролей не будет", – написали коллеги актера.

Известно, что Назар погиб 22 мая 2025 года на Покровском направлении, а служил он с 2024.

"Назара сложно было не заметить. Он был смешным и остроумным, и хоть не все его понимали, сложно не согласиться с тем, какую большую часть в нашем проекте он составлял. Товарищ, друг, брат и сын, знаток военной истории и вооружения, импровизатор, шутник, почетный амбассадор Массандры, человек с едва ли не самым большим количеством шинелей без пуговиц и петлиц из гримерки, а с 2024 года – офицер Вооруженных Сил Украины. Спасибо за чин. Будем скорбить и помнить. Еще почтим тебя в украинском Крыму", – поделились в объединении.

Также товарищ Малика – Давид Давтяг – подчеркнул, что Назар был родом из Крыма.

"Назар был старше на 4 года, но всегда легко находил общий язык с молодым поколением, мог с нами выпить, рассказать веселых историй. Также он играл в театрализованных экскурсиях Ночи в Университете и был очень крутым актером, который задавал драйвовый тон всей локации, в которой он играл. Сам Назар был родом из Крыма и всегда мечтал о его возвращении под контроль украинского государства. Буквально недавно как младший лейтенант запаса, окончивший военную кафедру Назар стал в ряды Сил обороны Украины", – написал Давид.

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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