Оборвалась с 15 метров: погибла украинская акробатка и племянница Кобзова

Кратко:
- Что случилось с Вероникой Кобзовой
- Какие травмы она получила
Основатель одного из самых популярных цирковых проектов Украины Николай Кобзов сообщил о смерти своей племянницы - украинской акробатки Вероники Кобзовой.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Сегодня по трагической случайности погибла моя племянница Вероника Кобзова. Она оборвалась с 15 метровой высоты. Молодая, красивая, успешная и такое горе. Вероника, всегда будем помнить. Люблю тебя. Скорбим всей семьей", - написал он.
Трагедия случилась в Таиланде и не во время представления. Как сообщает Thai.News, несчастье произошло в 5 утра на одной из вилл Пхукета. Девушка что-то праздновала со своими друзьями и оступилась с края бассейна на крыше, по которому прогуливалась. Она сорвалась с 15-ти метровой высоты и упада в узкий переулок внизу.
Ее срочно доставили в больницу Чалонг, где вскоре после прибытия констатировали смерть. Сообщается, что девушка получила серьезные травмы головы и подбородка и скончалась еще до прибытия в больницу.
Подписчики циркового деятеля выражают ему соболезнования в связи со смертью молодой девушки.
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