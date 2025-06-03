Оборвалась с 15 метров: погибла украинская акробатка и племянница Кобзова

В Таиланде разбилась насмерть украинская акробатка и племянница Николая Кобзова.

https://glavred.info/starnews/oborvalas-s-15-metrov-pogibla-ukrainskaya-akrobatka-i-plemyannica-kobzova-10670066.html Ссылка скопирована

В Таиланде скончалась украинская акробатка / Коллаж Главред, фото Facebook/Николай Кобзов

Кратко:

Что случилось с Вероникой Кобзовой

Какие травмы она получила

Основатель одного из самых популярных цирковых проектов Украины Николай Кобзов сообщил о смерти своей племянницы - украинской акробатки Вероники Кобзовой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Сегодня по трагической случайности погибла моя племянница Вероника Кобзова. Она оборвалась с 15 метровой высоты. Молодая, красивая, успешная и такое горе. Вероника, всегда будем помнить. Люблю тебя. Скорбим всей семьей", - написал он.

видео дня

Трагедия случилась в Таиланде и не во время представления. Как сообщает Thai.News, несчастье произошло в 5 утра на одной из вилл Пхукета. Девушка что-то праздновала со своими друзьями и оступилась с края бассейна на крыше, по которому прогуливалась. Она сорвалась с 15-ти метровой высоты и упада в узкий переулок внизу.

Погибла племянница Николая Кобзова / Фото Facebook/Николай Кобзов

Ее срочно доставили в больницу Чалонг, где вскоре после прибытия констатировали смерть. Сообщается, что девушка получила серьезные травмы головы и подбородка и скончалась еще до прибытия в больницу.

Погибла племянница Николая Кобзова / Фото Facebook/Николай Кобзов

Подписчики циркового деятеля выражают ему соболезнования в связи со смертью молодой девушки.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал про смерть звезды сериалов "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров" Мишель Трахтенберг. Американской актрисе было 39 лет.

Также в его собственном доме в Санта-Фе был обнаружен без признаков жизни двухкратный обладатель Оскара Джин Хэкмен. Вместе с 95-летним актером нашли и его мертвую жену.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред