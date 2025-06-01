Умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"

Вдовец и дочь Валери Махаффей раздавлены ужасной новостью.

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Умерла Валери Махаффей - причина смерти и важные роли / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", американская актриса и обладательница "Эмми" Валери Махаффей скончалась после продолжительной болезни в возрасте 71 года. Звезда боролась с онкологией.

Смерть Валери подтвердил ее супруг Джозеф Келл в заявлении изданию Variety. "Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка - одну из своих самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать", - говорит вдовец.

Единственная дочь Махаффей и Келла Элис в своем блоге в Instagram опубликовала фотографию с мамой, и оставила трогательную подпись. "У меня нет слов, чтобы говорить что-то сейчас. Рак - это отстой. Я буду искать тебя во всех веселых моментах жизни. Я знаю, что ты будешь там. Я знаю, что когда-нибудь мы снова увидимся. Я люблю тебя бесконечно сильно", - обратилась девушка к покойной матери.

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Валери Махаффей с дочерью Элис / instagram.com/aliceziolkoski

Также свою скорбь выразила близкая подруга актрисы Дениз Мозес: "Сердце разрывается от известия о том, что моя лучшая подруга Валери Махаффей скончалась сегодня утром после продолжительной болезни. Мы от всей души соболезнуем ее мужу Келлу, дочери Элис и брату Льюису. Покойся с миром, Валери Джин".

Валери Махаффей с подругой Дениз Мозес / facebook.com/denise.moses.52

Валери Махаффей была характерной актрисой, которой удавались и комические персонажи и драматические роли. Украинским зрителям она больше всего запомнилась в роли Альмы Ходж в сериале "Отчаянные домохозяйки". Она была одержима Орсоном Ходжем, вторым мужем Бри Ван де Камп, настолько, что даже имитировала собственную смерть, чтобы обрести его расположение.

Всего на счету Махаффей около 90 различных ролей в кино и сериалах: "Квантовый скачок", "Сайнфелд", "Власть имущие", "Охота на ведьм", "Скорая помощь", "Фаворит", "Такая разная Тара", "Коварные горничные", и др.

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Что такое "Отчаянные домохозяйки"? Отчаянные домохозяйки - американский телесериал производства ABC Studios. Его снимали с 2004 по 2012 год - за это время вышло 180 серий (8 сезонов). В основе сюжета - жизнь четырех подруг-домохозяек в американском пригороде. Голос за кадром принадлежит их пятой подруге, которая в начале истории совершила самоубийство. Она же является рассказчиком о приключениях главных героинь.

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