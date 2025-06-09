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Наступление с севера не случайно: СМИ сделали прогноз, какой сценарий разыграет Кремль

Руслан Иваненко
9 июня 2025, 00:47
244
Россия перебрасывает силы на север и восток, запускает дроновые атаки и пытается прорвать украинскую оборону под Константиновкой.
Путин, армия РФ
Россия готовит нечто большее, чем просто наступление / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Читайте в материале:

  • Куда Россия готовит главный удар
  • Что за новое подразделение "Рубикон" у россиян
  • Теряет ли Украина преимущество в беспилотной войне

На фоне активизации российского летнего наступления украинские города готовятся к новой фазе войны. По информации The Economist, со ссылкой на украинскую разведку, основными направлениями удара, вероятно, станут Константиновка и Покровск в Донецкой области.

Украинские военные считают, что после попытки создать буферную зону на Сумщине, Россия может снова сосредоточить усилия на Донбассе и Запорожском направлении, продолжая изнурительную войну.

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Несмотря на обострение ситуации, стратегических изменений на фронте в пользу РФ за три года войны не произошло, отмечает The Economist. Украинские источники сообщают, что в российской армии нынешнее наступление называют "последним рывком", направленным на слом воли Украины к сопротивлению.

Командир подразделения БПЛА "Тайфун" Михаил Кметюк отметил:

"Россия позволяет себе такие операции только потому, что не жалеет солдат. Восемь из десяти российских оккупантов погибают, но волны мобилизованных не заканчиваются, ведь РФ набирает на 10-15 тысяч человек в месяц больше, чем Украина".

The Economist отмечает: несмотря на численное преимущество, успех российского наступления вызывает сомнения, учитывая тактику малых групп, которая хоть и позволяет продвижение, однако чрезвычайно затратная.

"Их последнее большое наступление закончилось в мае 2022 года. Они не могут взять Константиновку уже более трех лет. О какой стратегии вообще идет речь?" - подчеркнул народный депутат, спецназовец Роман Костенко.

Однако не все в ВСУ разделяют этот оптимизм. Некоторые признают, что преимущество Украины в беспилотной войне постепенно исчезает. По словам офицера 93-й бригады Эдуарда, РФ уже опередила в "дроновом марафоне".

Особой угрозой военные считают появление нового российского подразделения "Рубикон", которое действует на направлении Константиновка - Покровск. Его впервые заметили возле Курска в 2024 году.

Подразделение имеет прямое подчинение Минобороны РФ и действует с использованием больших дронов-"маток", которые запускают меньшие беспилотники, управляемые оптоволокном или защищенными частотами.

Константиновка Инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Несмотря на все, спустя более трех лет с начала полномасштабной войны Украина сохраняет веру в возможность удержать фронт. Однако, как отмечает издание, наиболее вероятным результатом наступления станет не победа или поражение, а возможность для Путина представить любое территориальное продвижение как "успех", оправдывающий продолжение войны.

Война России против Украины - новости по теме:

Как сообщал Главред, россияне продвигаются в Сумской области. Оккупанты захватили несколько населенных пунктов. Враг продвинулся на севере региона.

Кроме того, Россия усилила воздушные атаки на Харьков: в ночь на 7 июня в городе прогремело более 50 взрывов. Враг атаковал дронами, ракетами и корректируемыми авиабомбами (КАБами). Пострадали и погибли люди. На следующий день войска РФ ударили по Харькову КАБами. Один из ударов - по центру города. В результате удара по Детской железной дороге пострадали люди. Погибла руководитель Детской железной дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на атаку РФ по Украине 6 июня. Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет. Были погибшие, ранены 49 человек.

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Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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