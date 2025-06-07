Десятки раненых, "тяжелые" лежат на земле: жуткие детали атаки на Харьков

Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из ударов был по Детской железной дороге.

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РФ ударила по Харькову / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА

Что известно:

РФ ударила КАБами по центру Харькова

Под атакой была Детская железная дорога

В результате авиаударов погибла женщина, десятки раненых

Российские оккупанты ударили КАБами по центру Харькова. Одно из попаданий было по Детской железной дороге. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Это место, где обычно много семей с детьми. россияне бьют именно туда в субботу днем", - написал он.

видео дня

В результате атаки погибла 30-летняя женщина. Известно, что были повреждены 2 здания Детской железной дороги и 4 вагона, а также 2 частных дома и хозяйственная постройка.

Спасатели опубликовали кадры с последствиями удара по Харькову и первыми минутами после "прилетов". Многие раненые люди лежали на земле. Всем пытались оказать медицинскую помощь.

Смотрите видео с последствиями ударов по Харькову:

Россияне ударили по Харькову КАБами / фото: скриншот

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки уже известно о более 40 раненых людях.

"Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе - рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм. И это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны. Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Ежедневно мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение России к миру", - написал Зеленский.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на пятницу, 6 июня, произошла ракетно-дроновая атака РФ на Киев - повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых. Были зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.

Главред рассказал подробности атаки РФ по Украине в ночь на 6 июня - Тернополь был без света, в Луцке была повреждена многоэтажка. В Луцке погибли парень и девушка.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на атаку РФ по Украине 6 июня. Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет. Были погибшие, ранены 49 человек.

В ночь на 7 июня был удар по 9-этажке, десятки ранены, три человека погибли - РФ массированно ударила по Харькову. Во время атаки были прилеты в 9-этажку, предприятие, частный дом и не только. Один человек погиб, много раненых. Люди могут быть под завалами.

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