"Очень тяжело и до слез": Мика Ньютон после онкологии заговорила о материнстве

Ньютон дала ценный совет всем, кто слишком прямолинейно ищет ответов о ее семье.

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Мика Ньютон сейчас - певица ответила на вопрос о детях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mikanewton, instagram.com/chrissaavedra_

Вкратце:

Мика Ньютон перенесла онкологию

В связи с болезнью вопрос планирования детей для нее "непростой и тяжелый"

Украинская певица Мика Ньютон уже 11 лет состоит в отношениях с американским бизнесменом Крисом Сааведрой, 6.5 из них - в официальном браке. Недавно пара отметила годовщину, и у артистки вновь стали активно спрашивать, не планирует ли она обзаводиться потомством.

В марте 2025 года Ньютон также отпраздновала особенную дату - 5 лет свободы от онкологии. В 2019 году у нее обнаружили рак яичников, который Мика успешно поборола. Однако, репродуктивный вопрос теперь стал для артистки более острым.

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Поэтому в своем блоге в Instagram Ньютон, когда ее в очередной раз спросили о детях, отметила, что настроена оптимистично, но акцентировала внимание на том, что подобные вопросы ставить не очень корректно, ведь каждая ситуация индивидуальна, и банальное любопытством может сильно ранить.

"Я всю жизнь планировала иметь детей, но, к сожалению, взамен получила рак. Я верю в чудеса, но история моя непростая и тяжелая. И честно хочу всем порекомендовать не задавать эти вопросы женщинам. Для кого-то это может быть очень тяжело и до слез", - написала Мика Ньютон.

Мика Ньютон сейчас - певица ответила на вопрос о детях / instagram.com/mikanewton

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Кто такая Мика Ньютон? Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) - украинская певица и актриса. Представительница Украины на Евровидении-2011 (4 место). После конкурса переехала в США.

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