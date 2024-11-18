"Эмоционально тяжелые": известная украинская певица оказалась в онкоцентре

Мика Ньютон обратилась к поклонникам.

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Мика Ньютон прошла очередное обследование / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мика Ньютон

Кратко:

Мика Ньютон вышла на связь с поклонниками

Певица рассказала, как следит за здоровьем после онкологии

Украинская известная певица Мика Ньютон рассказала поклонникам, что после того, как она победила рак в 2019 году, ей нужно быть под контролем врачей.

На своей странице в соцсетях звезда опубликовала фото из онкологического центра за границей и поделилась, что каждые полгода проходит полный осмотр.

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Также она отметила, что это нужно для того, чтобы по анализам врачи отслеживали все риски и не позволили страшной болезни вернуться.

"Хорошего понедельника всем! Я начинаю свой день в онкологическом центре, чтобы вместе с моим врачом убедиться, что у меня все хорошо. Я делаю это каждые полгода! Эти визиты всегда эмоционально тяжелые для меня. Но я чувствую себя такой благословенной, когда вижу прогресс и насколько сильной я стала!", — уточнила Мика Ньютон.

Мика Ньютон на осмотре в больнице / фото: скрин instagram.com, Мика Ньютон

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Как сообщал Главред, Игорь Николаев опять не появился с женой на публике. Поклонники заподозрили, что молчун не поддерживает актерскую карьеру Юлии Проскуряковой, поэтому проигнорировал мероприятии.

А также Елена Зеленская призналась, что ее родители были против того, чтобы она ставала сценаристкой юмористического проекта. Все из-за того, что первая леди имеет высшее образование и могла заниматься чем-то другим.

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Кто такая Мика Ньютон? Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) - украинская певица и актриса. Представительница Украины на Евровидении-2011 (4 место). После конкурса переехала в США.

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