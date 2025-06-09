Останутся ли украинцы без связи во время тревог: в Раде дали ответ

В Раде объяснили, что информация о системе "Тризуб" и отключении связи не соответствует действительности.

https://glavred.info/ukraine/ostanutsya-li-ukraincy-bez-svyazi-vo-vremya-trevog-v-rade-dali-otvet-10671770.html Ссылка скопирована

Останутся ли украинцы без связи во время тревог / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Читайте в материале:

Кто и зачем распространяет слухи о связи

Что на самом деле заявили в парламенте

Информация о якобы запланированном отключении мобильной связи во время воздушной тревоги не соответствует действительности. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на слухи, которые в последние дни активно распространялись в социальных сетях и некоторых СМИ. В сообщениях утверждалось, что с 9 июня мобильную связь якобы будут выключать во время российских атак, а украинские программисты и операторы мобильной связи уже запустили систему "Тризуб" для этого.

видео дня

Федиенко заверил, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований:

"Хочу еще раз проинформировать, что ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут".

Он также призвал граждан не поддаваться панике и не верить недостоверным источникам:

"Не ведитесь на рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников".

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

Читайте также:

Что такое Верховная Рада Украины? Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред