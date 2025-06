Россияне разворачивают больше ПВО и оружия: в ISW сообщили, с чем борется враг

Что сообщили аналитики:

Украинские беспилотники довольно часто атакуют территорию страны-агрессора России и позиции россиян на фронте, что заставляет врага разворачивать новые средства противодействия дронам. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские разработчики вынуждены тестировать и разворачивать для борьбы с дронами боевые лазеры, инструменты для перерезания волоконно-оптических кабелей и средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом свидетельствуют видео самих оккупантов. В одном из них в кадр попала лазерная система ПВО, которой мобильная группа россиян сбивала украинские дроны. Вероятно, это была китайская система Silent Hunter, которая позволяет перехватывать дроны на расстоянии более одного километра.

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины успешно атаковали аэродромы Энгельс в Саратовском регионе и Дягилево в Рязанской области. Удар пришелся по месту скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины.

Ранее также сообщалось, что в ночь с 7 на 8 июня в Новомосковске Тульской области прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных БПЛА.

Накануне украинские беспилотники атаковали Международный аэропорт Брянск, в результате чего был уничтожен вертолет Ми-8 страны-агрессора России. Также украинские дроны смогли частично повредить другой вертолет - Ми-35.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.