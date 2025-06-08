Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россияне разворачивают больше ПВО и оружия: в ISW сообщили, с чем борется враг

Анна Косик
8 июня 2025, 15:10
141
Перехват украинских дронов стал приоритетной задачей для оккупантов.
Россияне разворачивают больше ПВО и оружия: в ISW сообщили, с чем борется враг
Мобильные группы врага пытаются бороться с украинскими БПЛА / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Что сообщили аналитики:

  • Россияне начали использовать лазерное оружие против украинских дронов
  • Вероятно, оккупанты применяют китайскую систему ПВО

Украинские беспилотники довольно часто атакуют территорию страны-агрессора России и позиции россиян на фронте, что заставляет врага разворачивать новые средства противодействия дронам. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские разработчики вынуждены тестировать и разворачивать для борьбы с дронами боевые лазеры, инструменты для перерезания волоконно-оптических кабелей и средства радиоэлектронной борьбы.

видео дня

Об этом свидетельствуют видео самих оккупантов. В одном из них в кадр попала лазерная система ПВО, которой мобильная группа россиян сбивала украинские дроны. Вероятно, это была китайская система Silent Hunter, которая позволяет перехватывать дроны на расстоянии более одного километра.

"Российские военные блогеры также опубликовали видео, на котором квадрокоптер Mavic использует свои пропеллеры для перерезания волоконно-оптического кабеля украинского дрона. Один из блогеров утверждает, что это открытие было случайным, но с тех пор такой метод стали использовать массово", - говорится в отчете.

Атаки украинских дронов на Россию - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины успешно атаковали аэродромы Энгельс в Саратовском регионе и Дягилево в Рязанской области. Удар пришелся по месту скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины.

Энгельс-2
Энгельс-2 / Инфографика: Главред

Ранее также сообщалось, что в ночь с 7 на 8 июня в Новомосковске Тульской области прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных БПЛА.

Накануне украинские беспилотники атаковали Международный аэропорт Брянск, в результате чего был уничтожен вертолет Ми-8 страны-агрессора России. Также украинские дроны смогли частично повредить другой вертолет - Ми-35.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дроны лазерное оружие атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ строит укрытия для самолетов на 14 авиабазах после "Паутины": снимки спутника

РФ строит укрытия для самолетов на 14 авиабазах после "Паутины": снимки спутника

16:48Мир
Украина сталкивается с давлением: Буданов заявил о трудностях с обменом пленными

Украина сталкивается с давлением: Буданов заявил о трудностях с обменом пленными

15:32Украина
Авторитет подорван: на Мерца "набросились" за невыполнение обещаний по санкциям

Авторитет подорван: на Мерца "набросились" за невыполнение обещаний по санкциям

14:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

Последние новости

16:48

РФ строит укрытия для самолетов на 14 авиабазах после "Паутины": снимки спутника

16:45

Оккупанты готовятся к выводу войск на Курщине: СМИ рассказали, что произошло

16:42

ГУР вывело из строя официальный ресурс российской железной дороги – СМИ

16:40

Международные члены комиссии по отбору директора БЭБ не считают связи кандидатов с рф проблемой

16:18

"Гордость Путина" может завалиться сама: названа главная слабость Крымского моста

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
16:10

Амур попадет в сердце с первой встречи: какие 5 знаков найдут летом любовь

15:44

9 июня - Духов День: народные приметы и что нельзя делать в этот день

15:32

Украина сталкивается с давлением: Буданов заявил о трудностях с обменом пленными

15:25

Заморозка станет поражением Путина: Жданов назвал сценарий завершения войны

Реклама
15:10

Россияне разворачивают больше ПВО и оружия: в ISW сообщили, с чем борется враг

15:03

"Было заявление, были суды": жена Лесика прокомментировала отравление музыканта

14:42

Михаил Ефремов возвращается в кино: названа сумма его гонорара

14:39

Авторитет подорван: на Мерца "набросились" за невыполнение обещаний по санкциям

14:37

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 июня

14:25

Придется платить рекордно много: эксперт предупредил о повышении цен на хлеб

14:07

В ФСБ называют Китай врагом, Пекин хочет территории РФ: СМИ узнали о тайном докладе

14:01

"Не одуванчик": Арсен Мирзоян решился на кардинальные перемены в имидже

13:40

РФ развивает плацдарм для наступления на важный город: в ВСУ раскрыли план врага

13:35

В Кремле опасаются обвала цен на нефть – Reuters

13:28

Чем отличаются две девушки: только гений головоломок найдет 3 различия

Реклама
13:22

Иллюзия стабильности завершится: эксперт сказал, что будет с курсом доллара в РФВидео

12:53

Падение цен на нефть и крушение режима Путина: назван сценарий для РоссииВидео

12:50

Дело о контрабанде, по которому проходит сестра топ-чиновника НАБУ Скомарова, Верховный суд отправил на повторное рассмотрение в первой инстанции, - СМИ

12:46

В небе столб огня: в ЦПД сообщили о пожаре на сверхважном объекте РФ

12:21

Убийство жены и дочки бойца ВСУ в Бельгии: шокирующее раскрытие преступления

12:12

Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

11:44

Ситуация критическая: в Атеш заявили о серьезных проблемах у врага на Херсонщине

11:40

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 июня

11:23

Наступление россиян: военный назвал главную цель Путина в Сумской области

11:19

Путин прогнет Россию, у диктатора серьезные планы - Financial Times

10:47

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 июня: Рыбам - недопонимания, Девам - радость

10:29

Цены стремительно обвалились: в мире неуклонно дешевеет базовый продукт

10:13

Ситуация в Сумской области: войска РФ захватывают населенные пункты, детали

09:44

Мужчины 18 - 60 лет могут выезжать за границу: в ГПСУ назвали главное условие

09:43

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

09:36

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 июня (обновляется)

09:24

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июня: Овнам - одиночество, Львам - рисковать

09:01

На Западе раскрыли план Путина против Украины и назвали способ, как его сорвать

08:42

Громкая ночь в Новомосковске: дроны атаковали важное для РФ предприятиеВидео

07:53

"Месть" за самолеты не завершена: в США заявили о новых мишенях РФ в Украине

Реклама
07:10

В изображении собаки спрятана фигура: кто сможет ее отыскать за 7 секунд

06:30

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

06:00

Трамп поругался с Маском: красиво, но не важномнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия в изображении единорога за 23 секунды

05:03

Гороскоп на завтра 9 июня: Близнецам - большое достижение, Ракам - проблемы

04:35

Почему не стоит использовать слово "дедлайн": учитель объяснилаВидео

03:30

Бунт в Москве или дворцовый переворот: неожиданный сценарий смены власти в РФ

03:00

Ссора Трампа и Маска: президент США жестко обозвал миллиардера

02:30

Подкормка томатов от А до Я: как получить роскошный урожайВидео

07 июня, суббота
23:44

Ее назначили только две недели назад: что известно о погибшей женщине в ХарьковеФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять