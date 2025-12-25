Укр
Сколько украинской земли захватила РФ в 2025 году: в Bild раскрыли цену "успехов" Кремля

Виталий Кирсанов
25 декабря 2025, 00:12обновлено 25 декабря, 00:55
90% российских потерь в 2025 году являются результатом атак украинских FPV-дронов.
В 2025 году россиянам удалось захватить всего 4400 кв км украинской земли
В 2025 году россиянам удалось захватить всего 4400 кв км украинской земли

Что написано в материале Bild:

  • В 2025 году россиянам удалось захватить всего 4400 кв км украинской земли
  • Российская экономика продолжает слабеть из-за инфляции

В Кремле продолжают заявлять о том, что армия РФ уверенно побеждает Украину на поле боя. Тем не менее, в 2025 году россиянам удалось захватить всего 4400 квадратных километров украинской земли, что составляет менее 1% территории страны. Об этом пишет Bild.

Отмечается, что в 2025 году на войне в Украине погибли почти 100 000 российских военных. Анализ российского оппозиционного СМИ "Медиазона" показал, что только к середине года потери РФ достигли 48 000 человек, из которых 22 000 были известны по имени. Как сообщает СМИ, во второй половине года это число осталось почти неизменным.

В издании поделились, что 90% российских потерь в 2025 году являются результатом атак украинских FPV-дронов.

Более того, российский диктатор Владимир Путин далек от своей цели - полного захвата четырех областей Украины. В издании отметили, что Украина по-прежнему удерживает 5700 квадратных километров в Донецкой области, 5800 квадратных километров в Запорожской области и 6400 квадратных километров в Херсонской области.

Кроме того, российская экономика продолжает слабеть из-за инфляции и непомерно высоких процентных ставок. В издании подчеркнули, что причиной являются не только западные санкции, но и сотни украинских ударов по российским объектам критической инфраструктуры в нефтяной, газовой и энергетической отраслях.

В издании считают, что единственной надеждой Москвы на "быструю победу" в Украине является мирный план, разрабатываемый совместно с администрацией президента США Дональда Трампа. Журналисты уверены, что только так Путин может заставить украинские войска уйти из критически важных для него регионов.

Предусматривает ли мирный план наказание России

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный говорил, если мирный план Дональда Трампа сработает, то Россия фактически получит поощрение в виде возвращения в мировую экономику - именно так это описывают в его окружении.

По его мнению, в этом формате капитуляция России не предусмотрена, равно как и ее наказание за агрессию.

Мирные переговоры - последние новости

Российско-украинская война "ближе, чем когда-либо" к своему завершению. Мирное урегулирование возможно в ближайшие 90 дней. Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины. Однако американские переговорщики передали российской стороне перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы. Об этом пишет Kyiv Post.

Украина вынесет мирное соглашение из двадцати пунктов на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Сколько украинской земли захватила РФ в 2025 году: в Bild раскрыли цену "успехов" Кремля

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

Что разрушает солнечные панели: срок службы снижается в разы

