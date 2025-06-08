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Громкая ночь в Новомосковске: дроны атаковали важное для РФ предприятие

Мария Николишин
8 июня 2025, 08:42
273
Местные жители слышали от 5 до 8 взрывов.
Громкая ночь в Новомосковске: дроны атаковали важное для РФ предприятие
Взрывы в Новомосковске / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В Тульской области РФ прогремели взрывы
  • Дроны атаковали химическое предприятие "Азот"
  • Там возник масштабный пожар

В ночь с 7 на 8 июня в Новомосковске Тульской области прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных БПЛА. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

В частности, сообщается, что местные жители слышали от 5 до 8 взрывов над городом.

видео дня

После этого очевидцы стали утверждать, что неизвестные дроны атаковали химическое предприятие "Азот". Там начался пожар.

Что интересно, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что вследствие атаки дронов на предприятие "Азот" - возник пожар. Но его, якобы, уже потушили.

Стоит подчеркнуть, что "Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции. Некоторые из химических веществ, которые производят здесь, могут использоваться в военных целях, в частности для изготовления ракетного топлива, взрывчатки.

Пожар на предприятии "Азот" - видео:

Громкая ночь в Новомосковске: дроны атаковали важное для РФ предприятие

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, глава ЦПД Андрей Коваленко заявил, что в ночь на 6 июня, во время пусков ракет по Украине с бомбардировщиков, российские аэродромы пытались атаковать дроны. Под удар попал завод "Прогресс" в Мичуринске и нефтебаза в Энгельсе.

Также были атакованы города Саратов и Энгельс, где расположена авиабаза стратегической авиации. Местные жители сообщали о звуках взрывов, работе систем противовоздушной обороны и пожарах.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ.

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