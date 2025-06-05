Помогли ли шины спасти самолеты РФ от атаки дронов СБУ - названы новые детали

Шины и нарисованные на аэродромах самолеты не смогли спасти российскую стратегическую авиацию от уничтожения в рамках операции "Паутина", отметил Игнат.

https://glavred.info/war/pomogli-li-shiny-spasti-samolety-rf-ot-ataki-dronov-sbu-nazvany-novye-detali-10670948.html Ссылка скопирована

Для чего на самолеты РФ нацепляют шины / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Игнат:

Операция "Паутина" является беспрецедентной

Покрышки и рисунки самолетов РФ уже стали мемом

Навешивание шин на самолеты может уменьшить ущерб от обломков

Россия пытается защитить свою авиацию от атак дронов, прибегая к необычным методам. Так, россияне навешивают на самолеты автомобильные шины и рисуют фейковые воздушные суда на взлетных полосах, однако эти средства не спасли российскую авиацию от серьезных потерь в результате успешной операции СБУ "Паутина". Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что эта операция является беспрецедентной.

видео дня

Игнат напомнил, что еще недавно уничтожение даже одного стратегического самолета типа А-50 или Ту-22 считалось большой победой. На этот раз подтверждено выведение из строя значительного количества российских самолетов, среди которых и уникальные модели. Несмотря на то, что враг до сих пор имеет авиационный потенциал и сохраняется угроза новых обстрелов, масштаб потерь существенно уменьшил его возможности.

"Покрышки, рисунки на взлетных полосах самолетов - все из этого собственно уже сделали определенные мемы. Не знаю, чем оно может помочь", - отметил Игнат.

Юрий Игнат пояснил, что такие средства, как навешивание шин, возможно, частично могут уменьшить повреждения от обломков. В то же время он отметил, что самолеты не имеют бронированной защиты - их корпус изготовлен из дюралюминия, который легко пробивается даже обломками незначительных взрывных устройств.

"Поэтому все уже с тех покрышек посмеялись. В том числе и российские профильные паблики, которые пишут об авиации. Они тоже уже успели потроллить, что вроде бы ни покрышки не спасли, ни нарисованные на взлетных полосах силуэты самолетов", - пояснил спикер.

Операция СБУ "Паутина" - основные детали / Инфографика: Главред

Операция "Паутина" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин выразил недовольство из-за ударов Вооруженных сил Украины по российским военным аэродромам в рамках спецоперации "Паутина". В ответ украинский МИД подчеркнул, что Россия является государством-агрессором, а действия украинских военных носят оборонительный характер.

Служба безопасности Украины провела уникальную операцию под названием "Паутина", в результате которой в течение нескольких минут был уничтожен 41 самолет стратегической авиации РФ. СБУ обнародовала впечатляющие кадры этого удара.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог оценил операцию СБУ, которая состоялась 1 июня. По его мнению, она может вызвать дальнейшую эскалацию, которую Соединённые Штаты пытаются сдержать.

Другие новости:

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред