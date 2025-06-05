"Абсолютно больные существа": Зеленский жестко отреагировал на удар РФ по Херсону

Украинский лидер убежден, что удары по зданию Херсонской ОВА - не случайны.

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Появилась реакция Зеленского на удары по Херсону / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Днем четверга, 5 июня, российские оккупанты нанесли повторный удар по зданию Херсонской ОВА. Оно было разрушено. На циничный удар врага отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Херсон. Здание областной государственной администрации. Российские военные его полностью разрушили. Два удара авиабомбами", - написал Зеленский.

Он добавил, что удары по зданию Херсонской ОГА - целенаправленные.

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"Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизни. Абсолютно больные существа", - жестко отреагировал президент Украины.

Зеленский заявил, что нужно давить на Россию, чтобы прекратились разрушения и убийства.

"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет. Спасибо всем в мире, кто помогает это изменить и приблизить достижение реальной безопасности для наших людей", - резюмировал украинский лидер.

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Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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