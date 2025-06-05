"Была верна присяге": правоохранители рассказали о полицейской, которую убила Россия

Основное:
- Россияне атаковали дронами Прилуки
- В результате вражеского удара погибла семья начальника пожарной части, среди них жена, дочь и ее годовалый сын
В ночь на 5 июня, россияне нанесли удар по городу Прилуки. В результате вражеского удара погибла полицейская Дарья Шигида. Вместе с ней оккупанты убили годовалого сына и ее маму. Об этом сообщает Национальная полиция в Telegram.
Правоохранители отмечают, что Дарья присоединилась в ряды полиции в Киеве в 2020 году.
"Сильная, светлая и искренняя. Она была верна присяге, справедливая, с глубоким чувством долга - именно такой ее запомнят коллеги и все, кто знал ее", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы Нацполиции, женщина считала, что стать полицейским - это ее призвание.
Правоохранители рассказали, что папа погибшей женщины был пожарным, он с детства учил дочь помогать людям. А муж Дарьи, также патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе.
"Это не просто потеря - это вырванная с корнем жизнь трех поколений ... Нет слов, которые могли бы утолить эту боль. Только тишина, слезы и ярость - за уничтоженные жизни", - резюмировали в Нацполиции.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 5 июня российская оккупационная армия атаковала дронами Прилуки в Черниговской области. Есть жертвы среди гражданского населения. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья - жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын.
Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар РФ. Он требует реакции международного сообщества на продолжение Россией террора Украины.
Кроме того, утром 5 июня противник нанес авиационный удар по Херсону. В течение всего пятнадцати минут по центру города прилетели четыре российских КАБа. Под вражеский удар попало здание областной администрации, которое россияне неоднократно атаковали и до этого. В результате удара РФ известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет.
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Что такое Национальная полиция Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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