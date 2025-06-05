Россияне убили ребенка и его семью: Зеленский прокомментировал ночной удар РФ

Президент требует реакции международного сообщества на продолжение Россией террора Украины.

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Зеленский рассказал о трагических последствиях сегодняшней атаки / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Черниговщины, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщил Зеленский:

На Черниговщине вражеские дроны убили семью спасателя

Украину атаковали ночью более 100 дронов

Украина ожидает от партнеров усиления давления на РФ

В ночь на 5 июня страна-агрессор Россия атаковала дронами и баллистикой Украину. В частности враг ударил по Прилукам, что в Черниговской области, шестью ударными беспилотниками.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, в городе есть раненые и погибшие. Среди них семья спасателя, который прибыл в собственный дом, чтобы ликвидировать последствия атаки.

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"Оказалось, что именно в его дом попал "шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал президент.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Всего за эту ночь россияне выпустили по Украине одну баллистическую ракету на 103 дрона, которые атаковали 7 областей: Донецкую, Харьковскую, Одесскую, Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Херсонскую.

По словам Зеленского, такими атаками РФ пытается выторговать для себя время, чтобы и дальше убивать украинцев, ведь не чувствует достаточно сильного осуждения со стороны международного сообщества.

"Это очередной массированный удар террористов - российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе. Мы ожидаем действий от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь изменить эти страшные обстоятельства. Сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе. Нужно давить на Москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию", - добавил он.

Атака на Украину 5 июня - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на четверг, 5 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по Слободскому району Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами, в результате чего есть раненые.

Впоследствии стало известно, что в Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья - жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын. Во время дроновой атаки спасатели вместе с пожарно-спасательной командой находились на местах ликвидации последствий ударов врага.

Также сейчас есть информация о шести раненых, в результате атаки на Черниговщину этой ночью - они госпитализированы в местные больницы, оказывается вся необходимая помощь.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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