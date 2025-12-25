"Девушка Человека-паука" Зендея спровоцировала слухи о беременности

Более четырех лет звезда состоит в отношениях с Томом Холландом.

Зендея и Том Холланд - что сейчас происходит с парой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Год назад Том Холланд и Зендея обручились

Свежие фото пары спровоцировали слухи о том, что они скоро станут родителями

В ноябре 2021 года свои отношения подтвердила одна из красивейших молодых пар Голливуда - Том Холланд и Зендея. В январе 2025 года пара объявила о помолвке, и с тех пор поклонники ждут от влюбленных больших новостей.

Говорить о том, как развиваются их отношения в статусе жениха и невесты Том и Зендея не торопятся, однако фанаты уже провели собственное "расследование": после появления свежих фото пары в Сети стали активно распространяться слухи о беременности актрисы.

Рождественские каникулы Том и Зендея проводят в Лондоне, откуда родом актер. Во время прогулки по городу пару засняли папарацци, а позже появился снимок, на котором актриса позирует с родителями Холланда. Мешковатые наряды, которые Зендея выбрала в обоих случаях многие восприняли, как попытку звезды спрятать признаки беременности, к тому же на семейном фото она тщательно прикрывала живот сумочкой.

Слухи о возможной беременности Зендеи ни она, ни Том Холланд пока не комментируют.

Zendaya, Tom Holland and his parents in newly shared photo. pic.twitter.com/uKoCoz58S5 — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) December 22, 2025

Tom Holland and Zendaya in a newly shared photo. pic.twitter.com/PqWWngnYyt — MCU Film News (@MCUFilmNews) December 23, 2025

О персоне: Зендея Зендея Мари Штёрмер Коулман, более известная мононимно как Зендея, - американская актриса и певица. Дебютировала в кино в роли Эм-Джей в фильме в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой" (2017). Она повторила свою роль в сиквелах "Вдали от дома" (2019) и "Нет пути домой" (2021), которые собрали в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. За роль Ру Беннетт, подростка, борющегося с наркозависимостью, в драматическом сериале HBO "Эйфория" (2019-н.в.) Зендея удостоена двух премий Эмми в категории "Лучшая актриса в драматическом телесериале" в 2020 и 2022 годах, а также премии Золотой глобус (2023) в категории "Лучшая женская роль в телевизионном сериале", сообщает Википедия.

