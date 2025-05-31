Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

Руслан Иваненко
31 мая 2025, 01:49
17
Украинские специалисты обсуждают отключение мобильного интернета на маршрутах "Шахедов".
Шахед
Правительство рассматривает временное отключение связи для усложнения навигации вражеским дронам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

О главном:

  • Отключение связи лишит дроны возможности для коммуникации
  • Украина пока осторожно относится из-за влияния на гражданских и критическую инфраструктуру
  • При необходимости мобильную связь будут отключать, чтобы защитить страну

Украина рассматривает возможность временного отключения мобильной связи и передачи данных на маршрутах вражеских дронов, по аналогии с действиями России. Об этом в интервью Times of Ukraine заявил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Сейчас - это не секрет - обсуждается вопрос возможного отключения передачи данных по траектории полета "Шахедов" для того, чтобы полностью лишить их каких-либо возможностей для связи", - отметил Бескрестнов.

видео дня

По его словам, Россия уже активно использует подобную тактику для защиты от украинских дронов большой дальности. В частности, мобильная связь выключается в районах, где могут пролетать беспилотники.

А во время подготовки к 9 мая, когда Кремль опасался атак на военный парад, была полностью "заглушена" связь и интернет в Москве и Подмосковье.

инфографика шахед, шахед, шахеды
шахед / Инфографика: Главред

"Почему мы это не делаем? Потому что мы заботимся о наших жителях. Мы понимаем, что мобильной связью пользуются многие, инфраструктура, критическая в том числе, пользуются военные. Поэтому нам хотелось бы отключать мобильную связь в последнем случае. Но если это будет необходимо, мы будем это делать", - подчеркнул эксперт.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

Читайте также:

Что такое РЭБ?

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) - совокупность согласованных действий военных сил по:

получения информации о расположении радиоэлектронных средств (РЭС), систем управления войсками и оружия противника, их уничтожения, захвата, вывода из строя, радиоэлектронного подавления;

защиты собственных РЭС и систем управления войсками и оружием от применяемых противником мероприятий радиоэлектронной разведки и ведения контррадиоэлектронного противодействия.

РЭБ является видом боевого обеспечения войск. wikipedia.org

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мобильная связь новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

01:49Война
"Надо остановить убийства": Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

"Надо остановить убийства": Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

23:58Политика
"Выискивают слабые места": сможет ли РФ провести грандиозное летнее наступление

"Выискивают слабые места": сможет ли РФ провести грандиозное летнее наступление

22:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Счастье упадет с неба: 4 знака зодиака, которых ждет достаток и чудеса в июне

Счастье упадет с неба: 4 знака зодиака, которых ждет достаток и чудеса в июне

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

Гороскоп Таро на завтра 31 мая: Скорпионам - отпустить, Рыбам - искать ответы

Гороскоп Таро на завтра 31 мая: Скорпионам - отпустить, Рыбам - искать ответы

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с туристами в джунглях за 41 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с туристами в джунглях за 41 секунду

Последние новости

02:20

Жестов доброй воли пока не будет: как сделать РФ более сговорчивой на переговорах

01:49

Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

00:40

Неожиданный ход под Часов Яром: что задумала Россия, бросив в бой "парадных" солдат

00:19

Трамп странно высказался о Зеленском

30 мая, пятница
23:58

"Надо остановить убийства": Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
23:05

Театр одного актера: СМИ раскрыли истинную цель постановки с вертолетом Путина

22:40

Поддержит ли Турция одну из сторон: прогноз новых переговоров в СтамбулеВидео

22:27

Секрет чистого воздуха в авто раскрыт: вам понадобится всего один простой предмет

22:24

"Выискивают слабые места": сможет ли РФ провести грандиозное летнее наступление

Реклама
21:48

Черная полоса закончится - какие 3 знака зодиака в июне достигнут большого успеха

21:29

Украина не будет осуществлять платеж в $665 млн: неожиданное заявление от Минфина

21:26

"Игра изменится": в Сенате анонсировали мощный удар 500%-ных тарифов по РФВидео

21:21

Как креститься, если рука сломана или потеряна на войне: ответ священникаВидео

20:34

Неожиданный союз Европы и Азии: Макрон сделал интригующее заявление

20:15

"РФ будет воевать сколько нужно": Сибига ответил на наглое заявление Небензи

20:03

Не "украинцы": как назывались наши предки веками и почему это название исчезлоВидео

19:54

Секрет сочного блюда: повар поделился главным правилом размораживания: как размораживать

19:46

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

19:43

РФ не нужен результат: Зеленский выдвинул громкое обвинение в адрес Кремля

19:25

Регионы накроют дожди с грозами: где синоптики прогнозируют штормовую погоду

Реклама
19:10

Паника относительно Ил-76, зачастивших на авиабазу Энгельс: подробностимнение

18:41

Игра без Америки: СМИ раскрыли, почему США не отправляют делегацию в Турцию

18:28

Переговоры о прекращении огня: Ермак рассказал о возможных компромиссах

18:23

Что нужно сделать с яичной скорлупой 31 мая: строгие приметы и запреты в этот день

18:10

Можно ли при жизни выбрать место на кладбище: священник разъяснил, грех ли этоВидео

18:09

"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянииВидео

17:52

Что означает число 666 и стоит ли его бояться: священник расставил точки над "і"Видео

17:30

Грандиозный обман на века - откуда на самом деле взялся герб РоссииВидео

17:28

Назвал украинцев мошенниками: Орбан вышел с новым скандальным заявлением

17:15

Украина предложила РФ условия прекращение огня: в NYT узнали важные детали

17:14

Как выбрать самую сладкую клубнику: простое правило, о котором знают не всеВидео

17:02

Валюта дорожает на глазах: каким будет курс доллара и евро с 2 июня

16:54

В Украине рухнули цены на черешню: сколько она теперь стоит

16:33

Военкоры РФ заявили о движении оккупантов на Харьков: в ЦПД вышли с заявлением

16:23

Обломки упали в море: в ГУР раскрыли детали поражения новейшего дрона РФ

16:18

Почему алтари храмов всегда направлены на восток: раскрыто неожиданное значение

16:14

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

15:59

Жизнь не будет такой, как раньше: 4 знака, для которых лето станет новым началом

15:47

Непогода бушует на севере Украины: на Чернигов налетел смерч, детали

15:44

ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

Реклама
15:29

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

15:26

"Искажение общества": MЕLOVIN впервые прокомментировал свой громкий скандал

15:15

Люди почувствуют дискомфорт: на выходные накроет "красная" магнитная буря

15:12

Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

15:10

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

15:03

Одна кнопка в стиралке сохранит до 4000 грн в год на свету: эксперт раскрыл секрет

14:59

Вопреки условиям Путина: политолог оценил, реально ли создать буферную зону в РФ

14:55

Достичь мира в Украине можно в течение года - глава МИД Турции

14:51

Минимальная зарплата в Украине более 12 тысяч гривен: когда ждать изменений

14:45

Бронь для избранных: СМИ узнали, как Добкин избежал мобилизации во время войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять