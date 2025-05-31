Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

Украинские специалисты обсуждают отключение мобильного интернета на маршрутах "Шахедов".

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Правительство рассматривает временное отключение связи для усложнения навигации вражеским дронам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

О главном:

Отключение связи лишит дроны возможности для коммуникации

Украина пока осторожно относится из-за влияния на гражданских и критическую инфраструктуру

При необходимости мобильную связь будут отключать, чтобы защитить страну

Украина рассматривает возможность временного отключения мобильной связи и передачи данных на маршрутах вражеских дронов, по аналогии с действиями России. Об этом в интервью Times of Ukraine заявил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Сейчас - это не секрет - обсуждается вопрос возможного отключения передачи данных по траектории полета "Шахедов" для того, чтобы полностью лишить их каких-либо возможностей для связи", - отметил Бескрестнов. видео дня

По его словам, Россия уже активно использует подобную тактику для защиты от украинских дронов большой дальности. В частности, мобильная связь выключается в районах, где могут пролетать беспилотники.

А во время подготовки к 9 мая, когда Кремль опасался атак на военный парад, была полностью "заглушена" связь и интернет в Москве и Подмосковье.

шахед / Инфографика: Главред

"Почему мы это не делаем? Потому что мы заботимся о наших жителях. Мы понимаем, что мобильной связью пользуются многие, инфраструктура, критическая в том числе, пользуются военные. Поэтому нам хотелось бы отключать мобильную связь в последнем случае. Но если это будет необходимо, мы будем это делать", - подчеркнул эксперт.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

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Что такое РЭБ? Радиоэлектронная борьба (РЭБ) - совокупность согласованных действий военных сил по: получения информации о расположении радиоэлектронных средств (РЭС), систем управления войсками и оружия противника, их уничтожения, захвата, вывода из строя, радиоэлектронного подавления; защиты собственных РЭС и систем управления войсками и оружием от применяемых противником мероприятий радиоэлектронной разведки и ведения контррадиоэлектронного противодействия. РЭБ является видом боевого обеспечения войск. wikipedia.org

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