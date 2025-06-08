Молния не попадала, а техника сгорела: эксперт объяснил, как защитить оборудование

Вы узнаете:
- Чем опасны грозовые импульсы для электроники
- Почему УЗИП нужен даже при наличии реле
- Какие ошибки допускают владельцы домов во время монтажа
Многие владельцы частных домов сомневаются, стоит ли устанавливать устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).
Главред решил выяснить, действительно ли этот прибор необходим, и можно ли без него обойтись. Отвечает профессиональный электрик из канала "Энергомаг".
УЗИП - это специальное устройство, которое устанавливают в щитке для защиты электросети от мгновенных импульсов высокого напряжения, вызванных грозой или другими электромагнитными воздействиями.
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Как объясняет эксперт, речь идет не о стабильном перенапряжении 380 В, а о кратковременных всплесках в несколько киловольт. Такие импульсы способны вывести из строя любую электронику - от холодильника до современного электросчетчика.
"Реле напряжения не способно защитить от грозовых импульсов - оно просто сгорит. А вот УЗИП берет удар на себя. Впрочем, стоит помнить: УЗИП не заменяет реле, а дополняет его - каждое устройство выполняет свою функцию", - отмечает специалист.
Как отмечает эксперт, молния не обязательно должна попасть в линию электропередач, достаточно даже удара рядом. Это уже может вызвать повышение напряжения до опасного уровня.
Особенно уязвимы современные коттеджи и дома с большим количеством проложенных кабелей - как силовых, так и слаботочных (интернет, видеонаблюдение и т.д.). Все они могут получить сильную наводку, которая повредит оборудование.
Подробнее о принципе действия и правилах установки УЗИП специалист рассказывает в своем видео на YouTube-канале "Энергомаг".
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Что известно о канале "Energomag"?
Канал "Энергомаг" предлагает профессиональные советы от эксперта по электричеству. Специалист подробно рассказывает об интересных фактах, связанных с электрической энергией, и учит правильной эксплуатации электроприборов. Кроме технических аспектов, на канале также освещаются важные правила безопасности, которых следует придерживаться в быту для предотвращения аварийных ситуаций.
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