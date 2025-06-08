Молния не попадала, а техника сгорела: эксперт объяснил, как защитить оборудование

Выясняем, как молния вызывает перенапряжение даже без прямого удара в электросеть.

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Гроза может уничтожить электронику даже без прямого удара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Чем опасны грозовые импульсы для электроники

Почему УЗИП нужен даже при наличии реле

Какие ошибки допускают владельцы домов во время монтажа

Многие владельцы частных домов сомневаются, стоит ли устанавливать устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

Главред решил выяснить, действительно ли этот прибор необходим, и можно ли без него обойтись. Отвечает профессиональный электрик из канала "Энергомаг".

УЗИП - это специальное устройство, которое устанавливают в щитке для защиты электросети от мгновенных импульсов высокого напряжения, вызванных грозой или другими электромагнитными воздействиями.

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Как объясняет эксперт, речь идет не о стабильном перенапряжении 380 В, а о кратковременных всплесках в несколько киловольт. Такие импульсы способны вывести из строя любую электронику - от холодильника до современного электросчетчика.

"Реле напряжения не способно защитить от грозовых импульсов - оно просто сгорит. А вот УЗИП берет удар на себя. Впрочем, стоит помнить: УЗИП не заменяет реле, а дополняет его - каждое устройство выполняет свою функцию", - отмечает специалист.

Как отмечает эксперт, молния не обязательно должна попасть в линию электропередач, достаточно даже удара рядом. Это уже может вызвать повышение напряжения до опасного уровня.

Особенно уязвимы современные коттеджи и дома с большим количеством проложенных кабелей - как силовых, так и слаботочных (интернет, видеонаблюдение и т.д.). Все они могут получить сильную наводку, которая повредит оборудование.

Подробнее о принципе действия и правилах установки УЗИП специалист рассказывает в своем видео на YouTube-канале "Энергомаг".

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Что известно о канале "Energomag"? Канал "Энергомаг" предлагает профессиональные советы от эксперта по электричеству. Специалист подробно рассказывает об интересных фактах, связанных с электрической энергией, и учит правильной эксплуатации электроприборов. Кроме технических аспектов, на канале также освещаются важные правила безопасности, которых следует придерживаться в быту для предотвращения аварийных ситуаций.

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