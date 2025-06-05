Блестящие и могут менять цвет: в Чернобыле заметили странных жуков

На странице заповедника опубликовали фото насекомых.

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В Сети активно комментируют фото, на которых изображены насекомые / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Сергей Домашевский

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В Зоне отчуждения живут блестящие жучки

Насекомых можно увидеть в июне

Бронзовка золотистая питается цветами и перезревшими фруктами

Даже после масштабной радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС, природа на этих территориях не просто выжила — она продолжает активно развиваться. Особенно в июне все поля Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника наполняются удивительными цветами. Об этом сообщается на странице заповедника в социальной сети Facebook.

Территория зоны отчуждения богата на различную живность, в частности, специалистам удалось заметить жуков, которые способны менять цвет. Особенно их много в июне. Этих насекомых называют бронзовкой золотистой.

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Жуки имеют овальное тело зеленовато-золотого или медно-бронзового цвета. В зависимости от освещения окрас может варьироваться от зеленого до синего, фиолетового или даже приобретать красноватый оттенок.

Главред выяснил, что бронзовки прекрасно летают и хорошо, хотя и медленно, передвигаются по стеблям, благодаря острым коготкам и гибким 5-члениковым лапкам.

Специалисты отмечают, что личинки этих насекомых развиваются в перегнившей древесине или компостной массе, способствуя разложению органических остатков.

Питаются эти блестящие насекомые обычно цветками, обгрызают лепестки, потребляют пыльцу, а также охотно лакомятся перезрелыми фруктами и ягодами.

"Но сегодня в меню - цветы калины. Ее белоснежные соцветия привлекают бронзовок не только пьянящим ароматом, но и богатством нектара", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей активно комментировали фото насекомых.

Некоторые отмечали, что в народе этих блестящих жучков называют "Аленка-зеленка", другие же в детстве слышали название "Тетянка".

А некоторые и вообще возмущались, мол, именно эти насекомые поедают белые пионы и ирисы.

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Что такое Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник? Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - природоохранная территория в Украине, биосферный заповедник. Расположен в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Образован Указом Президента Украины от 26 апреля 2016 года на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (ЗВиЗБ(О)В). Площадь Заповедника составляет 226 269,5 га - это самая большая единица природно-заповедного фонда на территории Украины, ведь до этого крупнейшим природным заповедником Украины был Крымский природный заповедник с площадью 44 000 га. Официальный слоган: "Место, где природа может быть собой", пишет Википедия.

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