Куда правильно наносить духи: эксперт дала неожиданный ответ

Вы узнаете:
- На какие участки тела лучше всего наносить духи
- Как правильно распылять духи
Существует множество вариантов, как наносить духи. Из-за этого часто возникают споры куда правильно брызгать духи: на тело или одежду, на запястье или шею.
Главред узнал, что любой вариант является правильным. Об этом на своем YouTube-канале рассказала украинский парфюмер Анна Соколова.
Она в частности рассказала об одном из самых распространенных способов нанесения духов - на пульсирующие точки. Они бывают как и горячие, так и холодные. Речь идет в частности о:
- Запястье
- Шее
- Внутренней стороне локтей
- Зоне декольте
- Коленных сгибах
Еще один вариант, как наносить духи, чтобы пахнуть дольше - это "облачко". Метод заключается в том, чтобы брызнуть немного парфюма в воздух перед собой и пройти сквозь "облачко" аромата.
Смотрите видео о том, как правильно наносить духи:
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Кто такая Анна Соколова?
Анна Соколова - украинский инди-парфюмер и основательница нишевого бренда SKLVA Perfumes, который базируется в Киеве. Для тех, кто интересуется парфюмерией, Анна ведет собственный YouTube-канал, где рассказывает о создании ароматов и особенностях парфюмерной индустрии.
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