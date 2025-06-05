Куда правильно наносить духи: эксперт дала неожиданный ответ

Парфюмер объяснила, куда лучше всего наносить парфюм.

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Куда лучше всего наносить духи / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

На какие участки тела лучше всего наносить духи

Как правильно распылять духи

Существует множество вариантов, как наносить духи. Из-за этого часто возникают споры куда правильно брызгать духи: на тело или одежду, на запястье или шею.

Главред узнал, что любой вариант является правильным. Об этом на своем YouTube-канале рассказала украинский парфюмер Анна Соколова.

Она в частности рассказала об одном из самых распространенных способов нанесения духов - на пульсирующие точки. Они бывают как и горячие, так и холодные. Речь идет в частности о:

Запястье

Шее

Внутренней стороне локтей

Зоне декольте

Коленных сгибах

Еще один вариант, как наносить духи, чтобы пахнуть дольше - это "облачко". Метод заключается в том, чтобы брызнуть немного парфюма в воздух перед собой и пройти сквозь "облачко" аромата.

Смотрите видео о том, как правильно наносить духи:



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Кто такая Анна Соколова? Анна Соколова - украинский инди-парфюмер и основательница нишевого бренда SKLVA Perfumes, который базируется в Киеве. Для тех, кто интересуется парфюмерией, Анна ведет собственный YouTube-канал, где рассказывает о создании ароматов и особенностях парфюмерной индустрии.

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