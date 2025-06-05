Тест на IQ: найдите плюшевого мишку среди конфет за 5 секунд

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

На картинке с конфетами спрятан плюшевый мишка, и у вас есть всего 5 секунд, чтобы его найти. Сможете ли вы это сделать?

Посмотрите на изображение, наполненное яркими, красочными конфетами разных форм и размеров.

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Один плюшевый мишка так хорошо вписывается в окружающую среду, что вы можете принять его за конфету.

У вас будет всего 5 секунд, чтобы его найти. Если вы думаете, что сможете найти его за такое короткое время, мы приглашаем вас принять вызов.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Кстати, цвет медведя может сливаться с фоном, что затрудняет его идентификацию.

Поздравляем тех читателей, которые смогли найти мишку за отведенное время.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти мишку, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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