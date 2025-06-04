Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему в Украине исчезают бабочки, и чем это опасно: эксперт раскрыл правду

Марина Фурман
4 июня 2025, 17:38
27
Исчезновение бабочек будет иметь негативные последствия для экосистемы.
бабочка
Узнайте, почему исчезают бабочки / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Куда делись бабочки в Украине
  • К чему приведет исчезновение этих насекомых

Еще несколько лет назад чуть ли не на каждом шагу можно было встретить бабочек. Насекомые были разных размеров и форм. Их расцветками невозможно было налюбоваться. Однако со временем бабочек в Украине становится все меньше и меньше. Главред выяснил, в чем причина.

Энтомолог, научный сотрудник Государственного природоведческого музея Луганского заповедника Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Сергей Глотов в интервью РБК-Украина рассказал, что в Украине сократилась популяция многих видов бабочек. Стало меньше аполлонов и мнемозин.

видео дня

По его словам, исчезновение различных видов бабочек связано с урбанизацией. Он отмечает, что сохранить численность насекомых можно с помощью заповедников, национальных парков, где растут старые дубы.

Он добавляет, что исчезновение бабочек приведет к нехватке личинок - почти основного корма для птиц. Поэтому и птиц может стать меньше.

Энтомолог Глотов отмечает, что на стадии гусениц бабочки питаются листьями, а затем возвращают в почву вещества, которые полезны для растений. Поэтому сокращение популяции бабочек негативно повлияет на экосистемы.

Другие новости:

Что известно о РБК-Украина?

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

насекомые интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне

Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне

18:15Война
"Еще одна волна наступления, РФ продолжит давить": Зеленский - о наступлении на Сумы

"Еще одна волна наступления, РФ продолжит давить": Зеленский - о наступлении на Сумы

18:00Фронт
РФ выдала новый ультиматум Украине: Зеленский обратился к Кремлю с предложением

РФ выдала новый ультиматум Украине: Зеленский обратился к Кремлю с предложением

17:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

Экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину: шторм достиг красного уровня

Экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину: шторм достиг красного уровня

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:04

Черт нес камень, чтобы разрушить Лавру: загадочная скала на Львовщине пугает местных

18:56

Ермак в Вашингтоне встретился с Рубио: о чем договорились

18:44

"Абсолютная ненависть": как Анна Ризатдинова столкнулась с крупными проблемами

18:28

Эксперты призывают посыпать сад корицей в июне: неожиданная причина

18:23

Почему 5 июня нельзя долго спать и бездельничать: какой праздник и день ангела

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
18:15

Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне

18:05

Куда делась Василиса Фролова: ведущая показала тело и сильное похудение

18:00

"Еще одна волна наступления, РФ продолжит давить": Зеленский - о наступлении на Сумы

17:38

Почему в Украине исчезают бабочки, и чем это опасно: эксперт раскрыл правду

Реклама
17:36

Доллар и евро внезапно ушли в крутое пике: озвучен новый курс валют

17:19

РФ выдала новый ультиматум Украине: Зеленский обратился к Кремлю с предложением

17:15

РФ хочет собрать войско на границе с Одесчиной: в Молдове озвучили план врага

16:34

Рыба сама будет идти на крючок: лучшие дни для клева в июне 2025 года

16:34

Оккупанты отступили из-под Константиновки: генерал предупредил о новой опасности

16:28

Топ-10 самых распространенных украинских фамилий: есть ли среди них вашаВидео

16:25

Рабыня Изаура в Москве: актриса Луселия Сантус приехала в РФ

16:19

ТОП-3 самых надежных авто до 2000$: что можно купить в Украине без переплат

16:13

Совсем скоро будет новый большой обмен пленными: Зеленский назвал дату

15:59

Пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет 100% скидки на услуги

15:49

Трамп обеспечивает России безопасность: Жданов раскрыл реальные намерения США

Реклама
15:44

Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины - детали

15:40

РФ ударила по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине: есть раненые, детали

15:36

Последствия серьезнее, чем казалось: назван важный нюанс операции "Паутина"

15:32

Сколько стоит клубника в Украине: где купить дешевле всего и крупно сэкономить

15:29

Мухи забудут дорогу к дому на все лето: понадобится копеечное средство

15:29

У 37-летней популярной певицы диагностировали рак

15:02

С пенсий украинцев могут высчитывать до 50%: кто рискует потерять выплаты

15:02

Ситуация критическая: в DeepState заявили о бурном продвижении РФ на Сумщине

14:50

В России второй день горят производства двигателей для техники РФ - подробности

14:35

Суперзагадка для интеллектуальных гениев: где спрятана бабочка среди цветов

14:31

Овнам - мятный, Львам - имбирный: какой чай подходит вам по знаку зодиака

14:15

Некоторые украинцы могут получать сразу две пенсии: что известно о выплатах

14:10

Рада стать бабушкой: Волочкова заговорила о пополнении

14:07

Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий

14:03

Проблема серьезная: почему на плодовых деревьях краснеют листьяВидео

14:00

"Становится ярче и лучше": Меган Маркл показала лицо дочери от принца Гарри

13:19

Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

12:53

Призраки на украинской банкноте: что скрывают 50 гривен

12:48

Активист Шабунин критикует схему уклонения от мобилизации, которой сам же и воспользовался – СМИ

12:25

Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода

Реклама
12:23

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

12:21

Социальный взрыв в РФ близко: полковник ВСУ назвал сценарий окончания войны

12:13

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

12:13

"Бесхребетная политика": экс-дипломат РФ раскритиковал Запад из-за войны в УкраинеВидео

12:06

РФ может ударить по Украине мощным оружием: СМИ обнародовали четыре сценария

12:00

Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая - Борис Бондарев

11:37

Ядерная угроза: в ЦПД сказали, кому действительно навредят "страшилки" Путина

11:20

Цены упали уже на 38%: в Украине резко дешевеет популярный продукт

11:16

3 знака зодиака должны обратить внимание на плохие предзнаменования в июне

10:56

Китайский гороскоп на завтра 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять