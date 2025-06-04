Почему в Украине исчезают бабочки, и чем это опасно: эксперт раскрыл правду

Вы узнаете:
- Куда делись бабочки в Украине
- К чему приведет исчезновение этих насекомых
Еще несколько лет назад чуть ли не на каждом шагу можно было встретить бабочек. Насекомые были разных размеров и форм. Их расцветками невозможно было налюбоваться. Однако со временем бабочек в Украине становится все меньше и меньше. Главред выяснил, в чем причина.
Энтомолог, научный сотрудник Государственного природоведческого музея Луганского заповедника Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Сергей Глотов в интервью РБК-Украина рассказал, что в Украине сократилась популяция многих видов бабочек. Стало меньше аполлонов и мнемозин.
По его словам, исчезновение различных видов бабочек связано с урбанизацией. Он отмечает, что сохранить численность насекомых можно с помощью заповедников, национальных парков, где растут старые дубы.
Он добавляет, что исчезновение бабочек приведет к нехватке личинок - почти основного корма для птиц. Поэтому и птиц может стать меньше.
Энтомолог Глотов отмечает, что на стадии гусениц бабочки питаются листьями, а затем возвращают в почву вещества, которые полезны для растений. Поэтому сокращение популяции бабочек негативно повлияет на экосистемы.
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