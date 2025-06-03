О "золотом правиле" знают единицы: какую одежду обязательно стирать наизнанку

Для определённых типов одежды полезно выворачивать вещи наизнанку перед стиркой — это помогает уменьшить износ.

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Как правильно стирать вещи / Коллаж: Главред, фото pixabay

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Для определённых типов одежды полезно выворачивать вещи наизнанку

Простой шаг может оказать значительное влияние на долговечность вещей

Некоторые вещи в гардеробе требуют немного больше заботы. Например, при стирке одежда трётся о другие ткани и элементы в барабане машины, что может привести к потере цвета.

Поэтому для определённых типов одежды полезно выворачивать вещи наизнанку перед стиркой — это помогает уменьшить износ. Как отмечает Martha Stewart, в ряде случаев стоит потратить пару лишних секунд, чтобы защитить одежду с изнанки.

Этот простой шаг может оказать значительное влияние на долговечность вещей. Прежде всего, всегда проверяйте ярлык с рекомендациями по уходу — именно там указано, как лучше стирать ту или иную вещь, чтобы она дольше сохраняла форму и внешний вид.

Джинсы

Они особенно склонны к потере цвета. Если вывернуть их перед стиркой, это поможет сохранить оттенок и уменьшит нагрузку на молнии, карманы и швы.

Одежда с насыщенными цветами

Яркие вещи после нескольких стирок могут выглядеть тускло. Чтобы дольше сохранить насыщенность цветов, такие изделия лучше стирать вывернутыми.

Изделия из тонких тканей

Деликатные материалы легко повреждаются. Чтобы минимизировать появление катышков, вещи из таких тканей рекомендуется стирать наизнанку, используя щадящий режим, холодную воду и мягкое моющее средство. Изделия из шелка или шерсти (в том числе наволочки) желательно стирать отдельно, вручную или на деликатной программе, без использования средств с ферментами.

Одежда с декоративными элементами

Чтобы сохранить целостность вещей, украшенных пайетками, бисером или другой фурнитурой, их рекомендуется выворачивать наизнанку перед стиркой. Даже в стиральных машинах с обычным барабаном такие детали могут зацепиться, а машины с мешалкой или импеллером увеличивают риск повреждений.

/ Главред

Трикотажные изделия

Некоторые виды пряжи и текстур трикотажа склонны к образованию катышков. Особенно уязвимы вещи из смешанных волокон (натуральных и синтетических), поскольку синтетика сильнее удерживает короткие волокна, способствуя их спутыванию и образованию катышков.

Футболки с принтами

Футболки с изображениями, особенно с концертной символикой или спортивной тематикой, подвержены выцветанию и растрескиванию рисунка при стирке. Чтобы этого избежать, стирайте их наизнанку в холодной воде. Лучше сушить их не в сушилке, а естественным способом — это поможет сохранить качество принта.

Спортивные вещи

Такие предметы, как леггинсы, спортивные топы, носки и купальники, лучше стирать, вывернув наизнанку. Это особенно актуально, поскольку основное загрязнение накапливается внутри. Также стоит использовать специальный мешок для стирки, чтобы дополнительно защитить ткань от износа.

Одежда для малышей

Чтобы детская одежда дольше оставалась в хорошем состоянии, её следует стирать после предварительной обработки пятен, вывернув наизнанку. Это особенно важно для вещей младенцев и малышей, так как они часто требуют деликатного ухода.

Смотрите видео - как когда-то в Украине стирали и гладили:

В наши дни стирка и глажка одежды стали гораздо проще и удобнее. Об этом идет речь в материале на YouTube-канале TVRivne1.

Отмечается, что всего лишь около пятидесяти лет назад в Ровенской области женщины пользовались традиционными, давно устаревшими приспособлениями для стирки. Этот процесс был крайне трудоёмким и требовал значительных физических усилий.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

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