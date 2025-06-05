Как часто нужно стирать полотенца: врач указал на распространенную ошибку

Вы узнаете:
- Сколько раз в неделю надо стирать полотенца
- Почему нельзя пользоваться полотенцами более 3 дней
Многие заменяют полотенца для тела и лица раз в неделю, но даже не догадываются насколько это может быть опасно. Об этом в Instagram рассказал американский врач Педи Мирдамади.
Главред узнал, что во время вытирания тела полотенцем после душа кожа все еще содержит бактерии и в сочетании с влагой внутри полотенца это превращается в смесь инфекционных бактерий.
"Даже на 0-й день, когда полотенца постираны, но еще не используются, вы можете культивировать бактерии из полотенца", - подчеркнул врач.
После первых суток использования постиранного полотенца в нем уже увеличивается количество этих бактерий. На пятые сутки их количество настолько возрастает, что полотенце может начать неприятно пахнуть.
Поэтому Мирдамади советует менять полотенца по крайней мере 3 раза в неделю, чтобы избежать проблем с заболеваниями кожи, в частности акне.
Смотрите видео с объяснением врача:
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Кто такой Педи Мирдамади?
Педи Мирдамади - лицензированный врач, практикующий в клинике Oasis Health and Medicine в Сан-Диего, Калифорния. Активно делится знаниями через социальные сети, в частности TikTok, где имеет более 1,1 миллиона подписчиков и Instagram с 670 тысячами подписчиков.
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