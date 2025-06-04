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Призраки на украинской банкноте: что скрывают 50 гривен

Анна Косик
4 июня 2025, 12:53
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Многие украинцы замечали двух призраков на 50 гривнах, но лишь единицы знают, кого они отражают.
50 гривен, 100 гривен 1918 г.
Тайна украинских 50 гривен / Коллаж: Главред, фото: НБУ, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Где на 50 гривнах расположены два полупрозрачных силуэта
  • Что символизируют фигуры-призраки

Большинство украинцев знает, что на банкноте номиналом 50 гривен изображен украинский историк Михаил Грушевский, а на обороте - нынешний Дом учителя в Киеве.

Однако Главред узнал, что кроме этого украинские 50 гривен скрывают двух полупрозрачных лиц. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский историк Александр Алферов.

видео дня

Он объяснил, откуда взялись эти силуэты на банкноте. По его словам, фигуры мужчины и женщины не случайно появились возле Дома учителя.

Дело в том, что именно в этом здании с марта 1917 года работала Украинская Центральная Рада - сначала как представительный орган, а впоследствии как первый украинский парламент. А силуэты вдоль здания символизируют крестьянку с серпом и рабочего с молотом, которые впервые появились на украинской банкноте в 1918 году номиналом 100 гривен.

Такие образы отражали социалистические взгляды тогдашней власти, которая пыталась совместить национальные стремления с идеалами трудового народа, близкими к идеям революционного времени.

"Тогдашняя власть была социалистически настроена и серп и молот апеллировал к красным идеям, к которым тяготела часть тогдашней интеллигенции", - пояснил историк.

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Кто такой Александр Алферов?

Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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