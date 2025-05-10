Как вернуть белоснежность полотенцам и простыням: простой лайфхак

Вкратце:
- Белые полотенца со временем сереют и нуждаются в надлежащем уходе для сохранения белоснежного вида.
- Существует метод отбеливания полотенец и простыней с помощью пищевой соды и уксуса в стиральной машине
Белые полотенца имеют свойство терять свою яркость и со временем приобретают серый оттенок. Чтобы они оставались чистыми и свежими, за ними нужно правильно ухаживать. Один из эффективных способов, которым делится популярный блогер Babs в TikTok, подходит не только для полотенец, но и для постельного белья, пишет Главред.
Она пользуется этим методом регулярно, чтобы ткани выглядели как новые.
Как вернуть белизну полотенцам и простыням?
Секрет в правильной стирке. В стиральную машину, в отсек для стирального средства, добавляют половину стакана пищевой соды, а в контейнер для кондиционера - столько же белого уксуса. Далее запускается цикл стирки на высокой температуре.
@brunchwithbabs ?Весенняя уборка ?Очищение и освежение простыней и полотенец? Весенняя уборка касается каждой части дома..включая бельевой шкаф. Я люблю освежать простыни и полотенца каждый сезон. Добавьте простыни и полотенца в стиральную машину. Добавьте ½ стакана пищевой соды в дозатор моющего средства и ½ стакана уксуса в дозатор смягчителя ткани. Затем постирайте на самом горячем режиме и высушите как обычно. Если у вас стиральная машина с верхней загрузкой, посыпьте полотенца пищевой содой и добавьте уксус прямо перед циклом полоскания. Полотенца и простыни выходят освеженными и белыми, как никогда! Счастливой весенней уборки! ?XO Babs #springcleaning#laundryhack♬ оригинальный звук - Babs
Если стиральная машина имеет вертикальную загрузку, тогда соду нужно насыпать непосредственно на полотенца, а уксус залить уже на этапе полоскания. Благодаря этому вещи становятся мягкими, чистыми и сияющими.
На текстиле со временем накапливаются остатки моющих средств, которые образуют пленку. Это делает ткань жесткой и неприятной на ощупь, однако:
- Уксус в этом методе действует как натуральный смягчитель, эффективно нейтрализует запахи и удаляет минеральные остатки
- Сода же помогает избавиться от неприятного запаха и очищает ткань от остатков порошков, делая полотенца приятными и мягкими
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TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.
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