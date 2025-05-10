Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как вернуть белоснежность полотенцам и простыням: простой лайфхак

Даяна Швец
10 мая 2025, 12:59
121
Вернуть вещам первоначальную белизну можно благодаря простым компонентам, которые легко найти дома.
Как вернуть белоснежность полотенцам и простыням: простой лайфхак
Секрет мягкости и свежести полотенец / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Белые полотенца со временем сереют и нуждаются в надлежащем уходе для сохранения белоснежного вида.
  • Существует метод отбеливания полотенец и простыней с помощью пищевой соды и уксуса в стиральной машине

Белые полотенца имеют свойство терять свою яркость и со временем приобретают серый оттенок. Чтобы они оставались чистыми и свежими, за ними нужно правильно ухаживать. Один из эффективных способов, которым делится популярный блогер Babs в TikTok, подходит не только для полотенец, но и для постельного белья, пишет Главред.

Она пользуется этим методом регулярно, чтобы ткани выглядели как новые.

видео дня

Как вернуть белизну полотенцам и простыням?

Секрет в правильной стирке. В стиральную машину, в отсек для стирального средства, добавляют половину стакана пищевой соды, а в контейнер для кондиционера - столько же белого уксуса. Далее запускается цикл стирки на высокой температуре.

@brunchwithbabs ?Весенняя уборка ?Очищение и освежение простыней и полотенец? Весенняя уборка касается каждой части дома..включая бельевой шкаф. Я люблю освежать простыни и полотенца каждый сезон. Добавьте простыни и полотенца в стиральную машину. Добавьте ½ стакана пищевой соды в дозатор моющего средства и ½ стакана уксуса в дозатор смягчителя ткани. Затем постирайте на самом горячем режиме и высушите как обычно. Если у вас стиральная машина с верхней загрузкой, посыпьте полотенца пищевой содой и добавьте уксус прямо перед циклом полоскания. Полотенца и простыни выходят освеженными и белыми, как никогда! Счастливой весенней уборки! ?XO Babs #springcleaning#laundryhack♬ оригинальный звук - Babs

Если стиральная машина имеет вертикальную загрузку, тогда соду нужно насыпать непосредственно на полотенца, а уксус залить уже на этапе полоскания. Благодаря этому вещи становятся мягкими, чистыми и сияющими.

На текстиле со временем накапливаются остатки моющих средств, которые образуют пленку. Это делает ткань жесткой и неприятной на ощупь, однако:

  • Уксус в этом методе действует как натуральный смягчитель, эффективно нейтрализует запахи и удаляет минеральные остатки
  • Сода же помогает избавиться от неприятного запаха и очищает ткань от остатков порошков, делая полотенца приятными и мягкими

Также рассказывалось, чем отстирать траву с джинсов.

Больше полезных новостей:

TikTok

TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка стиральная машинка TikTok лайфхак уборка полотенце
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Иностранные лидеры поехали в Москву не ради Путина: Коваленко назвал истинную причину

Иностранные лидеры поехали в Москву не ради Путина: Коваленко назвал истинную причину

14:32Политика
"Зеленский пойдет на это": назван неожиданный сценарий перемирия в Украине

"Зеленский пойдет на это": назван неожиданный сценарий перемирия в Украине

14:21Мир
Трамп разочарован и не спит ночами из-за войны в Украине - WSJ

Трамп разочарован и не спит ночами из-за войны в Украине - WSJ

14:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

Гороскоп на завтра 11 мая: Близнецам - необычайная удача, Скорпионам - сюрприз

Гороскоп на завтра 11 мая: Близнецам - необычайная удача, Скорпионам - сюрприз

4 знака зодиака, которые исполнят мечту в мае

4 знака зодиака, которые исполнят мечту в мае

Угроза для правительственного квартала: названы цели для ударов Орешником

Угроза для правительственного квартала: названы цели для ударов Орешником

Последние новости

14:43

Название, о котором все забыли - как раньше назывался Хмельницкий

14:32

Иностранные лидеры поехали в Москву не ради Путина: Коваленко назвал истинную причинуВидео

14:21

"Зеленский пойдет на это": назван неожиданный сценарий перемирия в Украине

14:20

Новая любовь и большая прибыль: что принесет Близнецам Сатурн до 2028 годаВидео

14:14

Трамп разочарован и не спит ночами из-за войны в Украине - WSJ

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
13:27

Удивит даже местных: почему на Львовщине одновременно было два областных центраВидео

13:21

"Положить конец войне": Мерц готов встретиться с Путиным, но при одном условии

12:59

Как вернуть белоснежность полотенцам и простыням: простой лайфхак

12:50

Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату

Реклама
12:36

Почему Украина воздержалась от удара по РФ во время парада: названа причинаВидео

12:35

Удивительное домашнее удобрение для огурцов: садовод развенчала популярный мифВидео

12:05

Российскую оперную певицу и доверенное лицо Путина объявили в розыск

11:59

Путина поставили в неудобное положение во время парада: в ISW описали детали

11:48

Угроза наступления РФ на Одессу: полковник сказал, когда возможен удар врага

11:35

"Справедливо": Ким Чен Ын прокомментировал участие КНДР в войне на стороне РФ

11:22

Звезду "Служебного романа" госпитализировали в тяжелом состоянии

11:07

Этикет на лестнице: с какой стороны подниматься и как правильно шагатьВидео

10:56

Где спрятана буква Е: только самый внимательный ее увидит за 5 секунд

10:34

Иран поставит РФ пусковые установки для ракет Fath-360: в Reuters назвали риски

10:13

Есть 2 сценария развития войны в Украине, один сыграет против нас - КоваленкоВидео

Реклама
09:48

Рост цен на продукты в Украине побил рекорд в 75%: что подорожало больше всего

09:36

Семь правил этикета, которые мы нарушаем и даже не знаем об этомВидео

09:25

Гороскоп Таро на сегодня 10 мая: Девам - отстоять себя, Весам - слушать интуицию

09:05

РФ готова согласиться на 30-дневное перемирие, но выдвинула условия: что она хочет

08:50

В Украине бушует масштабная магнитная буря: какие регионы под наибольшей угрозой

08:47

Изоляция и дисциплина: транзит Сатурна определит гороскоп для Тельцов на три годаВидео

08:05

Взять и отойти: можно ли в Украине создать 30-километровую демилитаризованную зонумнение

07:56

Пакистан начал широкомасштабную военную операцию против Индии и созвал заседание по "ядерке"

06:30

Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

06:10

Трамп дал Путину новый дедлайн: пойдет ли РФ на 30 дней тишины?мнение

05:50

Загадка для самых внимательных: найдите 4 киви среди птиц за 5 секунд

05:31

Гороскоп на завтра 11 мая: Близнецам - необычайная удача, Скорпионам - сюрприз

05:10

Что означает слово "шибко": какие распространенные синонимы можно использоватьВидео

04:39

В мае Сатурн войдет в знак Овна: каких больших перемен ждать до 2028 года

04:05

Большинство моет неправильно: как очистить контейнер от жира за 30 секунд

03:30

Почему не ладится с любовью: астрологи назвали 4 знака, которым пора остановиться

03:16

Гороскоп по лунному календарю: что нельзя делать 10 мая, чтобы не потерять силу

03:00

Можно ли в церкви зажигать свечу от другой свечи: священник ответилВидео

02:31

Угроза для правительственного квартала: названы цели для ударов Орешником

01:42

4 знака зодиака, которые исполнят мечту в мае

Реклама
01:36

Фицо сделал заявление в пользу РФ: что пообещал премьер Словакии Путину

01:08

Воздушное пространство закрывается: названа дата вероятного запуска "Орешника"

00:33

Макрон сделал заявление о Путине: СМИ раскрыли подробности

00:31

"Исторический шаг": государства поддержали создание Спецтрибунала для РФ - Ермак

00:21

Доллар идет вверх: украинцам рассказали, к чему готовиться

09 мая, пятница
23:34

МИД сделал ответный шаг: как отреагировали на иностранных лидеров в параде РФ

23:25

Срывал крыши и валил деревья: по Украине пронесся мощный смерчФотоВидео

23:00

Украинцам будут выплачивать до 4500 грн ежемесячно: как оформить новую помощь

22:47

Женщина подала на развод после 12 лет брака из-за ChatGPT: что он натворил

22:32

ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ: на что потратят деньги

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять