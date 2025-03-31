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Сможет ли Украина отразить новое наступление РФ на фронте: назван важный нюанс

Юрий Берендий
31 марта 2025, 23:06
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2025 год станет для Украины годом обороны, ведь для украинских войск наступательные операции сейчас являются недостижимой целью, отметил Жданов.
ВСУ, фронт
Сможет ли Украина отразить новое наступление России / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Жданов:

  • Россияне имеют силы для проведения локальных прорывов
  • Силы обороны Украины смогут удержать позиции во время наступления РФ
  • Украина должна прекращать любые контрнаступательные операции и перейти в оборону

Россия располагает как пехотными, так и танковыми подразделениями, которые будут задействованы в новом масштабном наступлении. Хотя ситуация там не настолько критическая, как иногда изображают, противник способен осуществлять прорывы локального значения - на глубину до 10-15 км. Однако украинские войска имеют достаточные силы для удержания позиций. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, комментируя готовность Украины к отражению наступления российских войск.

По его словам, даже российские военные блогеры признают, что, несмотря на операцию в Белгородской области, ВСУ не использовали весь резерв, который остался после Курской операции. Это означает, что Россия не смогла заставить Украину перебросить туда дополнительные силы.

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"Еще один момент. Учитывая общую ситуацию на линии фронта, 2025 год будет годом обороны. Нам скорее следует отказаться от любых наступательных операций. Точнее наступление - это для нас сегодня вообще недостижимая цель, а вот контрнаступательные операции нам надо прекращать и садиться в глухую оборону, окопаться и держать позиции", - сказал Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что Украине важно удерживать позиции и укреплять оборону до тех пор, пока не будет решен вопрос с поставками необходимого вооружения и боеприпасов.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и Великобритания начнут подготовку контингентов для их размещения на территории Украины. В ближайшее время должна состояться встреча военных представителей США и Великобритании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Президент Финляндии Александер Стубб выразил мнение, что единственным возможным посредником между Украиной и Россией может стать экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, Путин испытывает уважение к американскому лидеру, но в то же время боится Трампа.

Президент Владимир Зеленский, выступая 31 марта на Бучанском саммите с участием спикеров парламентов разных стран, подчеркнул, что Украина стремится к скорейшему завершению войны, но мир должен быть не только быстрым, но и надежным и справедливым.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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