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"Пойти на Киев или Одессу": почему на самом деле Путин хочет "взять" Запорожье

Ангелина Подвысоцкая
31 марта 2025, 17:29
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Российские оккупанты будут пытаться идти в наступление в Запорожской области, чтобы впечатлить Трампа.
ВСУ
Почему на самом деле Путин хочет пойти в наступление в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

О чем говорит Александр Коваленко:

  • РФ может пойти в наступление в Запорожской области
  • Россияне пока не планируют идти на Одессу или Киев
  • Враг пытается впечатлить Дональда Трампа

Российские оккупанты хотят пойти в наступление на Запорожье и это для них очень важно. Об этом во время чата на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он убежден в том, что основной причиной такого наступления является желание впечатлить американского президента Дональда Трампа. При этом Коваленко считает бредом заявления о том, что РФ якобы готовится пойти на Одессу или Киев.

"В информационном пространстве Россия пытается продемонстрировать, что она способна наступать, может позволить себе несколько больше, даже "дойти до Киева" или "захватить Одессу". И про Киев, и про Одессу – бред полный, но россияне это интегрируют в информационное пространство, в том числе через карманных журналистов западных СМИ. Именно так они заявляют, что цель России – Одесса, выход в Приднестровье, и она будет достигнута. Но, посягая на Одессу, российские войска не могут даже отжать острова вблизи Херсона. Вот их реальная "мощь"! Даже болото войска РФ не могут взять под свой контроль!" - сказал Коваленко.

Смотрите видео с чатом Александра Коваленко на Главреде:

Эксперт добавляет, что россияне пытаются заставить западную прессу говорить о новом наступлении

"В западной прессе на слуху названия типа Покровска, Часового Яра и т.д. Иногда, общаясь с западными журналистами, когда я упоминаю Белогоровку или Северское направление, они удивленно спрашивают: "Это что, что-то новое началось? Новое наступление?". На это я им отвечаю, что нет, Белогоровка держит оборону более двух лет, ничего нового нет. Но россияне именно на этом и играют, вбрасывая новые, незнакомые западной аудитории названия", - добавил он.

Наступление РФ - главные новости

Как ранее сообщал Главред, количество ударов по пограничью Сумской области из вражеской авиации увеличилось. Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В DeepState также раскрыли правду о Сумской области. К сожалению, так называемая "серая" зона увеличилась - часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне.

О том, что хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях, сообщал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшее время.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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