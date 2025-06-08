Россияне заявили о начале наступления на Днепропетровщину: в ВСУ отреагировали

Основное:
- Россияне солгали о наступлении на Днепропетровскую область
- В Донецкой области продолжаются бои
- Украинские военные держат оборону
В стране-агрессоре России заявили, якобы оккупанты уже продвинулись к западной границе Днепропетровской области и наступают на Днепропетровщину. Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев прокомментировал эту информацию.
В комментарии РБК-Украина он сказал, что заявление о продвижении на озвученном направлении является российской дезинформацией. По его данным, бои все еще продолжаются в Донецкой области.
Российский фейк прокомментировали и в Силах обороны Юга Украины. Там отмечают, что в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады враг действительно не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область.
"Но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Эта работа не прекращается ни на минуту", - говорится в сообщении.
Наступление армии РФ на Днепропетровскую область - последние новости
Ранее сообщалось, что на юге Украины, на Новопавловском направлении, российские военные, в том числе и с помощью мотоциклетной техники, пытаются прорваться в Днепропетровскую область.
Накануне СМИ предупреждали, что российские оккупанты в июне текущего года могут пойти в новое наступление. Под угрозой три области Украины - Харьковская, Сумская и Днепропетровская.
Напомним, Главред писал, что украинские военнослужащие сообщали, что россияне пытаются любыми силами, при любых условиях продавить украинские боевые порядки и войти в Днепропетровскую область.
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Кто такой Андрей Ковалев
Андрей Ковалев - украинский политолог, историк и журналист. кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.
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