Россияне заявили о начале наступления на Днепропетровщину: в ВСУ отреагировали

Украинская сторона прокомментировала, насколько соответствует действительности заявление оккупантов.

https://glavred.info/front/rossiyane-zayavili-o-nachale-nastupleniya-na-dnepropetrovshchinu-v-vsu-otreagirovali-10671662.html Ссылка скопирована

Что на самом деле происходит на админгранице Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, Википедия

Основное:

Россияне солгали о наступлении на Днепропетровскую область

В Донецкой области продолжаются бои

Украинские военные держат оборону

В стране-агрессоре России заявили, якобы оккупанты уже продвинулись к западной границе Днепропетровской области и наступают на Днепропетровщину. Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев прокомментировал эту информацию.

В комментарии РБК-Украина он сказал, что заявление о продвижении на озвученном направлении является российской дезинформацией. По его данным, бои все еще продолжаются в Донецкой области.

видео дня

Российский фейк прокомментировали и в Силах обороны Юга Украины. Там отмечают, что в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады враг действительно не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область.

"Но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Эта работа не прекращается ни на минуту", - говорится в сообщении.

Наступление армии РФ на Днепропетровскую область - последние новости

Ранее сообщалось, что на юге Украины, на Новопавловском направлении, российские военные, в том числе и с помощью мотоциклетной техники, пытаются прорваться в Днепропетровскую область.

Накануне СМИ предупреждали, что российские оккупанты в июне текущего года могут пойти в новое наступление. Под угрозой три области Украины - Харьковская, Сумская и Днепропетровская.

Напомним, Главред писал, что украинские военнослужащие сообщали, что россияне пытаются любыми силами, при любых условиях продавить украинские боевые порядки и войти в Днепропетровскую область.

Читайте также:

Кто такой Андрей Ковалев Андрей Ковалев - украинский политолог, историк и журналист. кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред