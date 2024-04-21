'Основная цель': РФ перешла в наступление на стратегический город - офицер ВСУ

Боец ВСУ отметил, что главной целью российского наступления на Востоке Украины является продвижение к стратегически важному городу Покровск Донецкой области.

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РФ перешла в наступление на стратегический город - офицер ВСУ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Российские оккупанты продолжают активные боевые действия на Марьинском направлении. Противник смог продвинуться на юг от Георгиевки, что является ключевым направлением к городу Курахово, и в окрестностях Очеретино. Бои продолжаются к югу от Первомайского. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ 110 ОМБр Сергей Волков в эфире телемарафона.

"Враг наступает все время, пытается продвинуться в сторону Покровска - это их основная цель. Они не останавливаются в своих намерениях, но с помощью сил и средств, которые есть, эти атаки сдерживаются. Ситуация тяжелая, но враг не продвигается так, как ему хотелось бы", - указывает военный.

Он также рассказал о попытках российских войск закрепиться в Очеренитом. По словам военного, Очеретино является одним из ключевых узлов и направлений для наступления противника. Главная задача украинских военных заключается в том, чтобы не допустить прорыва врага в этот населенный пункт, похожая ситуация и в Бердичах.

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"У врага есть несколько ключевых направлений - Часов Яр, это Авдеевское направление, и Угледар. И когда нам удается остановить их, стабилизировать фронт на Бахмутском направлении, начинается более активная фаза на Авдеевском. Стабилизируется Авдеевский - они давят на Угледарском. То есть это три ключевых направления, где они давят. Это и авиация, и артиллерия, и малые пехотные группы", - рассказал Сергей Волков.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Наступление РФ на востоке - ситация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что российские оккупанты планируют использовать Часов Яр в Донецкой области как базу для дальнейшего наступления.

Глава российского МИД Сергей Лавров во время интервью пропагандистам РФ объявил о планах России по захвату Харькова.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) подчеркивается, что российские оккупанты продолжают быстро продвигаться на востоке Украины, в частности в районе города Часов Яр, из-за ограниченности и слабости украинского ПВО.

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