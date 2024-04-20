Помощь на $60 млрд: СМИ узнали, что и когда Пентагон готов перебросить в Украину

В Пентагоне готовят новый пакет помощи для Украины - стали известны детали.

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США готовят новый пакет помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

Пентагон подготовил крупный пакет военной помощи, который может быть отправлен в Украину незамедлительно.

Это станет возможным, если 20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрит пакет помощи на $61 млрд, пишет The Washington Post ссылаясь на источники.

Как отмечается в сообщении, доставка нового пакета помощи его займет не более недели.

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Что может войти в новый пакет помощи США Украине:

155-мм артиллерийские боеприпасы;

боеприпасы средней дальности для РСЗО;

новая партия систем ПВО;

зенитные управляемые ракеты для ПВО.

Как известно, новые законопроекты о международной помощи были опубликованы на сайте Палаты представителей Конгресса США 17 апреля. При этом предполагается возвращение украинской стороной $9 млрд, а обязанность договориться о механизмах компенсации ложится на плечи Белого дома. Однако, в 2026 году президент США может, по согласованию с Конгрессом, списать этот долг.

Военная помощь США Украине - последние новости по теме

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

После того, как документ будет принят, Госдеп и Пентагон должны за 45 дней предоставить стратегию США по поддержке Киева. Кроме того, $23 миллиарда из этих денег пойдут на восполнение военных арсеналов Штатов.

Президент Джо Байден заявил, что поддержит проект помощи для Украины на 61 млрд долларов, ранее представленный Палатой представителей США, в случае одобрения документа Конгрессом.

Военная помощь Украине от США США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден. Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей". Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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