РФ ударила по Украине баллистикой: что известно о прилетах в трех областях

Российские оккуппанты атакуют Украину с помощью баллистических ракет.

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РФ ударила по Украине баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, Фото: Telegram

В субботу утром, 20 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской и Запорожской областям, а также по Харькову.

О воздушной атаке врага сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

По его данным, вражеский удар пришелся по Каменскому району Днепропетровской области.

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"Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе", - написал Лысак.

/ t.me/dnipropetrovskaODA

Удар РФ по Запорожью

В свою очередь глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о взрыве в Запорожье.

"Взрыв в Запорожье", - написал он в своем Telegram-канале. По его данным, враг атакует Запорожье баллистическим вооружением.

Ранее он предупреждал о воздушной тревоге в области и призывал жителей следовать в укрытия.

/ t.me/ivan_fedorov_zp

Взрывы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что российские оккупанты нанесли удар по городу.

"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал он в Telegram.

/ t.me/ihor_terekhov

Добавим, что ранее в Командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения, а также о фиксации быстролетящей цели на Днепр.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, РФ ночью ударила ракетами по Запорожью. Мощные взрывы прозвучали во время воздушной тревоги. В ОВА сообщили, что была атакована промышленная инфраструктура Запорожья.

Как сообщалось ранее, 19 апреля на Сумщине прогремела серия мощных взрывов - РФ ударила по инфраструктуре. В Конотопе прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами ракет.

Ранее россияне ударили по порту "Южный" в Одессе - уничтожили зерно для Азии и Африки. Россия атаковала два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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