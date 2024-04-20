РФ ударила по Украине баллистикой: что известно о прилетах в трех областях

В субботу утром, 20 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской и Запорожской областям, а также по Харькову.
О воздушной атаке врага сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.
По его данным, вражеский удар пришелся по Каменскому району Днепропетровской области.
"Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе", - написал Лысак.
Удар РФ по Запорожью
В свою очередь глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о взрыве в Запорожье.
"Взрыв в Запорожье", - написал он в своем Telegram-канале. По его данным, враг атакует Запорожье баллистическим вооружением.
Ранее он предупреждал о воздушной тревоге в области и призывал жителей следовать в укрытия.
Взрывы в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что российские оккупанты нанесли удар по городу.
"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал он в Telegram.
Добавим, что ранее в Командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения, а также о фиксации быстролетящей цели на Днепр.
Ракетные удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, РФ ночью ударила ракетами по Запорожью. Мощные взрывы прозвучали во время воздушной тревоги. В ОВА сообщили, что была атакована промышленная инфраструктура Запорожья.
Как сообщалось ранее, 19 апреля на Сумщине прогремела серия мощных взрывов - РФ ударила по инфраструктуре. В Конотопе прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами ракет.
Ранее россияне ударили по порту "Южный" в Одессе - уничтожили зерно для Азии и Африки. Россия атаковала два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции.
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
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