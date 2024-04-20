Россияне ударили по порту 'Южный' в Одессе: уничтожили зерно для Азии и Африки

Россия атаковала два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции, отметили в Минобновления.

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Россия атаковала два терминала в порту "Южный" / Коллаж: Главред, фото: Минвосстановления, facebook.com/pavlogradmrada

В пятницу, 19 апреля, российские оккупанты нанесли баллистический удар по морскому порту "Южный" в Одесской области. Попали по терминалам с зерном для Азии и Африки. Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины.

"Очередная попытка России уничтожить портовую инфраструктуру и остановить экспорт агропродукции. Ракетный удар разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки", - отметили в сообщении.

По словам министерства, Россия атаковала два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит иностранной компании "Дельта Вилмар".

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"Терминал принадлежит всемирно известной сингапурской компании, которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 миллионов долларов инвестиций и почти 1000 рабочих мест", - отметили в министерстве.

Минобновления добавило, что российские оккупанты совершили уже 39 атак по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. Россия повредила и частично уничтожила 215 объектов, 153 транспортных средств, 8 гражданских судов, также пострадали 26 гражданских лиц.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Ракетные удары РФ по Украине 19 апреля - детали

Напомним, днем 19 апреля, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также о взрывах в Одессе сообщали утром. Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

Также РФ ударила ракетами по центру Днепра. В городе прогремела серия взрывов. Есть попадание в жилой дом, известно о погибших и раненых гражданских.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровщине. После удара он отметил, что оккупанты должны отвечать за свой террор.

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