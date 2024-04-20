Россияне ударили по порту 'Южный' в Одессе: уничтожили зерно для Азии и Африки

В пятницу, 19 апреля, российские оккупанты нанесли баллистический удар по морскому порту "Южный" в Одесской области. Попали по терминалам с зерном для Азии и Африки. Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины.
"Очередная попытка России уничтожить портовую инфраструктуру и остановить экспорт агропродукции. Ракетный удар разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки", - отметили в сообщении.
По словам министерства, Россия атаковала два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит иностранной компании "Дельта Вилмар".
"Терминал принадлежит всемирно известной сингапурской компании, которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 миллионов долларов инвестиций и почти 1000 рабочих мест", - отметили в министерстве.
Минобновления добавило, что российские оккупанты совершили уже 39 атак по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. Россия повредила и частично уничтожила 215 объектов, 153 транспортных средств, 8 гражданских судов, также пострадали 26 гражданских лиц.
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
Ракетные удары РФ по Украине 19 апреля - детали
Напомним, днем 19 апреля, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также о взрывах в Одессе сообщали утром. Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.
Также РФ ударила ракетами по центру Днепра. В городе прогремела серия взрывов. Есть попадание в жилой дом, известно о погибших и раненых гражданских.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровщине. После удара он отметил, что оккупанты должны отвечать за свой террор.
Читайте также:
- Взрывы на Ивано-Франковщине: РФ атаковала Запад Украины десятками дронов
- 70-метровое пламя плавит асфальт: в Харьковской области произошел мощный взрыв
- По Запорожской АЭС в третий раз ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред