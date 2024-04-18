70-метровое пламя плавит асфальт: в Харьковской области произошел мощный взрыв

В Харьковской области произошел взрыв на газопроводе, там начался сильный пожар.

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В Харьковской области произошел взрыв на газопроводе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Харьковской области произошел мощный взрыв, там вспыхнул газопровод. Видео с огромным огненным столбом разлетелись в Сети.

По предварительным данным, вспыхнул газовый замерный узел высокого давления в селе Копанка Изюмского района. Это произошло около 18:30 сегодня, 18 апреля.

Утверждается, что в небо подымается пламя высотой около 70 метров. Огонь такой жгучий, что он плавит асфальт в радиусе 40 метров.

видео дня

Как сообщается, на место уже прибыли спасатели, они пытаются обуздать пламя. Пока неизвестно, что же стало причиной взрыва.

Смотрите видео о взрыве на газопроводе в Харьковской области:

В Харьковской области произошел взрыв на газопроводе / фото: скриншот

Обстрел Харькова - последние новости по теме

Напомним, что 9 апреля Россия ударила по Харькову - есть прилеты по предприятию, горят здания. Мэр Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по центру города и о нескольких пострадавших людях от российской атаки. По данным Харьковской ОГА, прилетело по объекту промышленности.

РФ била ракетами по Харькову, есть проблемы со светом. В ночь на 11 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Россия запустила ракеты, в том числе и "Кинжалы". Оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.

РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поиске возможности дать Харькову больше защиты неба. Он также отметил, что ситуация в Харькове очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно атакуют авиабомбами.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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