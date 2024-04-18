По Запорожской АЭС ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва

Группу экспертов не допустили в учебный центр, который якобы оказался под ударом дрона, ссылаясь на потенциальные риски безопасности.

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По ЗАЭС снова ударил дрон / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Telegram Энергодар

В четверг, 18 апреля, беспилотник атаковал учебный центр Запорожской атомной электростанции. Представителей на место происшествия не пустили. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Представители мониторинга, которые находятся на ЗАЭС, услышали взрыв в 10:35 утра. Однако им отказали в доступе в учебный центр где вероятно был взрыв, чтобы оценить масштабы инцидента. Оккупанты объяснили отказ рисками для безопасности представителей МАГАТЭ.

"Это уже третья известная атака на тренировочный центр за последнее время, еще два подобных инцидента случились на прошлой неделе. На ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находится на объекте, что сегодняшний дрон был "нейтрализован", не уточнив подробностей", - отметили в сообщении. видео дня

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что удары беспилотников пока не ставили под угрозу ядерную безопасность на объекте. Однако он призвал немедленно прекратить "эти безрассудные атаки". Гросси также заявил, что разрушений и пострадавших на ЗАЭС нет.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

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Напомним, 8 апреля возле ЗАЭС взорвался беспилотник. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС из-за действий российских захватчиков. Россия регулярно совершает провокации на станции, включая минирование и запуск беспилотников.

Как сообщал Главред, российские войска сымитировали обстрел Запорожской АЭС с дронов, чтобы обвинить Украину в нарушении ядерной безопасности.

Также оккупанты готовят очередную спецоперацию на Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре под "фальшивым флагом", сообщает Генштаб ВСУ. Их цель - избежать ответственности за умышленные разрушения ядерного объекта и обвинить Украину.

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