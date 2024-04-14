Россия готовит новую провокацию на Запорожской АЭС: что произошло

В течение последних нескольких недель РФ уже несколько раз пыталась переложить вину за атаки на ЗАЭС на Украину.

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Запорожская АЭС все еще под полным контролем оккупантов / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Российские оккупанты готовят очередную спецоперацию на Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре под "фальшивым флагом", сообщает Генштаб ВСУ.

Цель такого характера провокаций всегда одна - скрыть фактическую принадлежность российских оккупантов, избежать ответственности за умышленные разрушения ядерного объекта и возложить вину на другую сторону.

В Генштабе напомнили, что только за последние недели Россия уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.

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"Это сознательные российские действия, которые продолжают российскую же практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС", - отметили в командовании.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

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Россия неоднократно проводила как имитационные, так и настоящие удары по Запорожской станции. 8 апреля оккупанты применили по территории ядерного объекта беспилотники, обвинив в атаке украинскую сторону.

В марте из-за ракетной атаки РФ Запорожская АЭС была на грани блэкаута. В Энергоатоме тогда напомнили, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа это грозит развитием ядерной и радиационной аварии.

По словам эксперта по энергетике Андрея Закревского, 4 области могут вообще остаться без света из-за российских ударов, в частности Запорожская.

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