Россияне хотят захватить высоты, чтобы обстреливать Лиман: боец ВСУ - о продвижении РФ

Вооруженные Силы Украины освободили Лиман от оккупантов в октябре 2022 года.

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ВСУ готовятся к новому наступлению России / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Минобороны РФ

Российские войска накапливают резервы на направлении Кременной, чтобы сделать возможным продвижение к Лиману, Славянску и Краматорску, отметил в эфире телеканала "Киев" военнослужащий 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ.

По словам бойца, среди ближайших целей врага - захват Тернов и форсирование тамошнего водоема, который позволит оккупантам дойти до господствующих высот для обстрелов Лимана.

"Россияне наступают с направления Кременной, там накапливают очень большие резервы. И они хотят взять Терны, будут пытаться форсировать водоем (он небольшой, там достаточно переправ, дамб и так далее). Сейчас - лето, он будет становиться все меньше и меньше. Во многих местах его можно будет перейти. За ним уже начинается господствующая высота, которую они очень хотят взять, чтобы взять под боевой контроль сам Лиман", - поделился военный. видео дня

Стратегическая цель у россиян, подчеркнул защитник, - захватить Лиман, продвигаться на Славянск и Краматорск.

Когда освободили Лиман Первого октября 2022-го года украинские войска вошли в Лиман и освободили город от российских оккупантов, а второго октября Владимир Зеленский заявил, что город полностью зачищен. После освобождения Лимана в нем обнаружены массовые захоронения. По предварительным данным, в одном из них похоронено около 200 гражданских, а в другом по крайней мере 20 украинских военнослужащих. Полиция начала эксгумацию, пишет Википедия.

Новости с фронта - Россия ведет несколько наступлений

Войска страны-агрессора РФ осуществляют оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не объединенные общей стратегической целью, считают аналитики из Института изучения войны.

Они предполагают, что усилия России на Лиманском, Часов-Ярском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между различными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно.

Ранее The Economist писал, что летом страна-агрессор Россия может начать новое крупное наступление по всему фронту. По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США, рискует позволить России прорвать оборонительные линии Украины.

Президент Владимир Зеленский информацию подтвердил, отметив, что к новой операции врага, которую Кремль готовит на лето, Украина не готова.

"Мы стабилизировали ситуацию. Это лучше, чем было два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов вооружения. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха", - сказал глава государства.

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