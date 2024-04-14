Фронт в Украине парализован, о большом прорыве РФ речь не идет: названа причина

На Западе считают, что дроны стали проблемой для обеих армий.

https://glavred.info/ukraine/front-v-ukrajini-paralizovano-pro-velikiy-proriv-rf-ne-ydetsya-nazvano-prichinu-10557698.html Ссылка скопирована

ВСУ держат оборону / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Работа беспилотников парализовала фронт в Украине как для украинских, так и для российских войск. В материале The Washington Post отмечается, что украинские защитники и оккупанты практически не имеют возможности передвигаться по полю боя незамеченными.

Как рассказали изданию украинские военные, увеличение дронов-камикадзе превратило "серую зону" в "зону смерти".

Указывается, что российские захватчики переняли опыт ВСУ и начали свое массовое производство FPV.

видео дня

Руководитель штаба BRINC Drones Эндрю Коте назвал это "блицкригом дронов" и "тупиковой ситуацией". По его словам, дроны в Украине изменили правила игры, как танки - Первую мировую.

Значительно повлияли на передвижение армий двух стран FPV с тепловизорами. Утверждается, что именно наличие этих БПЛА не позволило ни одной из сторон осуществить большой прорыв вглубь зоны действия противника. Также журналисты считают, что это, мол, усложнит Украине возвращение захваченных Россией территорий.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Новости с фронта - главное за 14 апреля 2024 года

Войска страны-агрессора РФ осуществляют оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не объединенные общей стратегической целью, считают аналитики из Института изучения войны.

Они предполагают, что усилия России на Лиманском, Часов Ярском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между различными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно.

По мнению генерала Романенко, все возможные сценарии дальнейшего развития ситуации на фронте зависят от того, кто первый - Украина или страна-агрессор Россия - сформирует необходимые силы, которые помогут выполнить поставленные задачи.

"Причем задачи и возможности у нас разные. Напомню, что Россия с конца прошлого года проводит стратегическую наступательную операцию. Их темп не высокий, с большими потерями, но стратегически они наступают. Понимая, что накопленные ресурсы заканчиваются, Путин проводит дополнительную мобилизацию. В РФ активно модернизируют-ремонтируют военную технику и поставляют ее на фронт", - отметил Романенко.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред