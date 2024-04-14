'Все зависит от того, кто раньше соберет силы': генерал дал прогноз по ситуации на фронте

То, как дальше будет развиваться ситуация на фронте, зависит от того, с каким результатом мы выйдем на конец апреля и середину мая, говорит Романенко.

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Генерал-лейтенант в отставке дал прогноз по ситуации на фронте/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Все возможные сценарии дальнейшего развития ситуации на фронте зависят от того, кто первый - Украина или страна-агрессор Россия - сформирует необходимые силы, которые помогут выполнить поставленные задачи.

Здесь вопрос стоит ребром - россияне нас, или мы россиян. Такое мнение высказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг). Игорь Романенко, пишет ТСН.ua

"Причем задачи и возможности у нас разные. Напомню, что Россия с конца прошлого года проводит стратегическую наступательную операцию. Их темп не высокий, с большими потерями, но стратегически они наступают. Понимая, что накопленные ресурсы заканчиваются, Путин проводит дополнительную мобилизацию. В РФ активно модернизируют-ремонтируют военную технику и поставляют ее на фронт", - отметил Романенко.

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Кроме этого, российские оккупанты продолжают получать дроны от Ирана, а от Северной Кореи - ракеты, артиллерийские боеприпасы и многое другое. При этом Китай хоть напрямую не поставляет оружие стране-агрессору России, но предоставляет ей боеприпасы для изготовления такого оружия.

"Что же у нас? Мы только слышим о проблемах в американском Конгрессе и ничего не получаем. Хотя американский президент имеет рычаги, которые позволяют предоставлять помощь и без Конгресса. Но он этого не делает. Понятно, что нам от таких объяснений - ни холодно, ни жарко. Рассказы о проблемах в Конгрессе более подходят для избирателей в США. Для украинцев, они давно не в тему, потому что мы знаем, какую страшную цену платим за каждый день этой войны", - подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что сейчас нам помогает Европа. Также мы пытаемся получить больше оружия от предприятий отечественного военно-промышленного комплекса. Однако россияне используют разведку и наносят удары по предприятиям украинского ВПК, чтобы помешать Украине наладить выпуск военной продукции в больших масштабах.

"Именно поэтому очертить сценарии дальнейшего развития войны достаточно трудно. Всё будет зависеть от того, с каким результатом мы выйдем на конец апреля и середину мая. В отличие от России, мы выполняем задачи по стратегической оборонительной операции. В чрезвычайно тяжелых условиях, когда нам не хватает военной техники, боеприпасов и военнослужащих. Если в ускоренном режиме мы сможем собрать все необходимое, тогда выполним задачу по стратегической обороне, а оно главное - остановить продвижение врага.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте существенно обострилась, и сообщил о важных решениях. Только достижение технического превосходства над российскими оккупантами в высокотехнологичных видах оружия даст возможность победить большего по численности врага, отметил он.

Ранее в Defense Express сообщили, что россияне придумали "чудо-РЕБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов. Пропагандист заявил, что Россия уже имеет комплекс, способный противодействовать таким атакам, но до сих пор он "не производился в широких масштабах".

Напомним, Дональд Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием. Трамп считает, что США должны дать эту помощь Украине в качестве займа, а не "подарка".

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