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"Обстановка на фронте существенно обострилась": Сырский сообщил о важных решениях

Алёна Воронина
13 апреля 2024, 10:34
Только достижение технического превосходства над оккупантами в высокотехнологичных видах оружия даст возможность победить большего по численности врага.
'Обстановка на фронте существенно обострилась': Сырский сообщил о важных решениях
Сырский сообщил о важных решениях/ коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 отдельная горно-штурмовая бригада

Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась, сообщил главнокомандующий ВСУАлександр Сирский. По его словам, это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий российских оккупантов после проведения в стране-агрессоре России президентских выборов.

"Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП", - отметил Сырский.

По его словам, этому способствует теплая сухая погода. Такая погода сделала большую часть открытых участков местности доступной для танков. Главнокомандующий ВСУ обратил внимание, что оккупанты, несмотря на значительные потери, наращивают усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике. Захватчикам таким образом удается время от времени добиваться тактического успеха.

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Сырский отметил, что в связи с обострением ситуации на фронте был принят ряд важных решений.

"Поэтому, первый день моей работы в районе операции посвящен именно этому направлению и принятию всех необходимых мер для стабилизации обстановки, повышения эффективности действий наших войск и нанесения максимальных потерь подразделениям противника. По результатам заслушивания выводов относительно характера действий противника были приняты решения, направленные на усиление наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО. Также, пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств", - рассказал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что вновь встал вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия.

"Только это даст нам возможность победить большего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы", - подчеркнул он.

По его словам, второй серьезной проблемой является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, для того, чтобы они могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения.

Сырский отметил, что в первую очередь решение этой задачи возлагается на командование Сухопутных войск, которое в полном составе вернулось из района боевых действий.

"Результаты моей работы будут учтены в планах подготовки войск и органов управления. Конечно, отметил лучших воинов отличиями и ценными подарками. В личном общении с нашими военнослужащими обсудили текущую ситуацию, а также пути решения всех проблемных вопросов. Мы осознаем реальный масштаб и степень угрозы со стороны противника и готовы к проведению адекватных и эффективных действий", - подытожил Главнокомандующий ВСУ.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее в DeepState сообщили, что захватчики оккупировали Богдановку в Донецкой области. Также российские оккупанты продвинулись еще возле трех населенных пунктов.

Также ранее аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром. Аналитики Института изучения войны сообщили о ситуации на передовой и заявили, что позиционные бои продолжаются по всей линии фронта, на всех направлениях.

Напомним, в АР сообщили, что Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины. КНР резко увеличил продажи станков, микроэлектроники и других технологий, которые РФ использует при изготовлении ракет, танков, самолетов для войны.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг) Игорь Романенко предупредил о тяжелом периоде для Украины и отметил, что апрель и май будут решающими.

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