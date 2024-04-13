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"Апрель и май будут решающими": генерал предупредил о тяжелом периоде для Украины

Алёна Воронина
13 апреля 2024, 09:33
Ситуация на фронте во многом будет зависеть от того, предоставят ли нам партнеры необходимое вооружение для защиты от страны-агрессора России.
Игорь Романенко, украинские военные
Генерал предупредил о тяжелом периоде для Украины/коллаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Украину ждет очень тяжелый период, апрель и май будут решающими - в этот период времени нужно будет принимать важные решения.

Такое мнение высказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг) Игорь Романенко, сообщает ТСН.ua. В ответ на вопрос, как дальше может развиваться война в Украине, он отметил, что это зависит от целого комплекса вопросов.

"Есть целый комплекс вопросов, от которых зависит дальнейшее развитие войны, а точнее, будет ли оно положительным или отрицательным для Украины. Война базируется на объективных законах, которые на нее влияют. Поэтому будет она успешной или не успешной - зависит от обеспечения действий обеих сторон, которые принимают в ней участие", - отметил Романенко.

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Он отметил, что сейчас российские оккупанты постоянно наступают. Действия ВСУ зависят также от помощи, которую Украина получает от западных партнеров.

"Сейчас враг неустанно наступает. И в этой ситуации мы четко видим - кто и как из союзников нам помогает. Потому что от этой помощи зависят дальнейшие действия ВСУ. Как ни крути, но без помощи союзников нам не одолеть врага", - сказал эксперт.

По его словам, Украину ждет очень тяжелый период - апрель и май будут решающими.

"Это именно то время, когда должны быть приняты важные решения. Но самое главное, чтобы обещания наших союзников по поставкам вооружения и военной техники становились реальностью. Мы зависим от них, ведь собственным ВПК закрываем лишь до 10% от потребности Сил обороны Украины. Поэтому все остальные проценты для нас - спасение. Пока с этим есть проблемы. Мы видим, как ведут себя американцы - только кормят обещаниями. Конечно, Европа пытается по возможности исправлять ситуацию, но это делается очень медленно и у Европы нет такого потенциала, чтобы в полном объеме перекрыть возможности того, чем нам могут помочь США", - отметил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее в DeepState сообщили, что захватчики оккупировали Богдановку в Донецкой области. Также российские оккупанты продвинулись еще возле трех населенных пунктов.

Также ранее аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром. Аналитики Института изучения войны сообщили о ситуации на передовой и заявили, что позиционные бои продолжаются по всей линии фронта, на всех направлениях.

Напомним, в АР сообщили, что Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины. КНР резко увеличил продажи станков, микроэлектроники и других технологий, которые РФ использует при изготовлении ракет, танков, самолетов для войны.

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война в Украине вторжение России Игорь Романенко
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