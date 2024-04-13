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Захватчики оккупировали Богдановку в Донецкой области - DeepState

Алёна Воронина
13 апреля 2024, 07:39обновлено 13 апреля, 08:32
Также российские оккупанты продвинулись еще возле трех населенных пунктов.
Российские военные, Богдановка
Враг оккупировал Богдановку в Донецкой области/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин карта DeepState

Российские оккупанты оккупировали село Богдановка Часовоярской городской общины в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState. Кроме этого отмечается, что российские захватчики продвинулись еще возле трех населенных пунктов.

"Враг оккупировал Богдановку и продвинулся возле Часового Яра, Новокалиново и Тоненького", - говорится в сообщении.

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Также в свежей сводке с фронта DeepState сообщает, что на Донецком направлении сохраняется тяжелая ситуация.

"В целом тяжелая ситуация сохраняется на Донецком направлении, но на фоне событий у Часового Яра она выглядит стабильной. Враг собирает резервы для битвы за Часов Яр. Ближайшие недели принесут много неприятных и тяжелых новостей", - отмечается в сообщении.

Богдановка
Враг оккупировал Богдановку в Донецкой области/ скрин карта DeepState по состоянию на 13.04.2024

Что известно о селе Богдановка?

Богдановка – село Часовоярской городской общины в Бахмутском районе Донецкой области в Украине. Площадь села составляет 1.053 км. Численность населения по состоянию на 2014 год составляла 77 человек.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Война в Украине

Военный эксперт Михаил Самусь сказал, почему новое наступление оккупантов состоится летом. Российские оккупанты всеми силами пытаются прорвать фронт, чтобы потом перебросить резервы и добиваться новых успехов, отметил Самусь.

Полковник Эстонии назвал главную проблему Украины. Несмотря на значительные потери, Россия продолжает вести активные боевые действия. В то же время украинские военные сталкиваются с нехваткой боеприпасов и устают. Об этом заявил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо. Эстонский поковник отметил, что проблема Украины в том, что от Запада не поступили ожидаемые поставки боеприпасов, а солдаты устают всё больше.

Напомним, аналитики дали прогноз войны до середины 2025 года. Страна-агрессор Россия для ведения войны против Украины использует старую технику. Аналитики считают, что к середине 2025 года на российских складах может не остаться старых танков и боевых машин.

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