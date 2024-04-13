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Ожесточенные бои не прекращаются: аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром

Юлия Закрепа
13 апреля 2024, 08:59
Бои также продолжались к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки.
Ожесточенные бои не прекращаются: аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром
Ситуация возле Часового Яра усложняется / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 71 отдельная егерская бригада

Аналитики Института изучения войны сообщили о ситуации на передовой и заявили, что позиционные бои продолжаются по всей линии фронта, на всех направлениях.

В отчете ISW говорится, что под Часовым Яром продолжались ожесточенные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта нет.

В частности, российские милблогеры утверждали, что оккупанты продвигаются на окраины микрорайона Канал (восточный Часов Яр) и к Калиновке от Богдановки (оба к северо-востоку от Часового Яра). В РФ также говорят, что части российской 98-й дивизии ВДВ наступают на юго-восточную окраину Часового Яра.

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Бои также продолжались к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация вблизи Часового Яра: что известно

Напомним, что россияне с трех направлений движутся на Часов Яр. Оккупанты используют химическое оружие, чтобы выкурить украинские пехотные подразделения из укрытий, рассказал командир батальона 92-й ОШБр. Однако в течение последних двух недель не имеют успеха.

В ВСУ раскрыли опасность на фронте из-за "мощного рывка" россиян на Часов Яр. Захватчики аккумулируют свои силы на востоке Украины. Илья Евлаш заявил, что РФ рассматривают этот город как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

В ВСУ сделали заявление о наступлении России на Часов Яр. Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. Украинские войска отбили вражеские штурмы.

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