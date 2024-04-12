Угроза краха обороны Украины: в Bloomberg оценили критическую ситуацию в стране

На фоне этого до сих пор остается заблокированным пакет помощи для Украины от США на 60 миллиардов долларов.

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Украина находится в самом хрупком состоянии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В США обсуждают критическую нехватку боеприпасов и живой силы на фронте Украины. Также известно о пробелах в системе противовоздушной обороны, это может означать, что Украина находится в самом хрупком моменте за более чем два года войны.

Один из собеседников издания Bloomberg сказал, что риск заключается в крахе украинской обороны - события, которое позволит Кремлю осуществить значительный прогресс впервые от начальных этапов войны.

"Следующие несколько месяцев станут самым тяжелым испытанием для Украины, поскольку общественность будет истощена войной, особенно в городе Харьков на востоке страны, который подвергся особому обстрелу", - говорится в статье. видео дня

В то же время известно, что российские оккупанты получают преимущество от увеличения разрыва в поставках боеприпасов. По словам одного чиновника, РФ собирается обеспечить 6 млн снарядов в этом году благодаря наращенному производству и поставкам из Северной Кореи и Ирана.

Даже из-за критической ситуации, до сих пор остается заблокированным пакет помощи для Украины от США на 60 млрд долл., который стал жертвой внутренней политической борьбы. Как утверждают источники, если эти средства не поступят, для Украины не будет альтернативы в самый тяжелый момент.

США не видят никаких признаков прорыва российских войск

Сегодня украинские войска из последних сил пытаются удержать на фронте линию продвижения оккупантов, после того как ВСУ не смогли отбить у врага захваченную территорию, что было целью прошлого года. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, РФ может мобилизовать до 300 тыс. новых войск до 1 июня.

"США не видят никаких признаков неизбежного прорыва российских войск, заявил американский чиновник на условиях анонимности. Но моральное состояние Украины низкое, и нельзя исключить возможность коллапса ее армии, сказал другой чиновник на условиях анонимности", - говорится в публикации Bloomberg.

В издании также сообщили, что уничтожение 11 апреля Трипольской ТЭС - крупнейшего производителя электроэнергии в регионе вокруг Киева - повысило уязвимость страны к ракетным ударам. Через несколько часов после атаки Зеленский назвал отсутствие ПВО "самой большой проблемой".

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Напомним, что президент США Джо Байден сказал, что может приблизить финал. По словам Байдена, среди большинства демократов и республиканцев есть абсолютная поддержка Украины и рассказал о дальнейшей поддержке.

Боррель сделал неутешительное заявление о большой войне в Европе. Дипломат ЕС отметил, что нужно искать новые пути увеличения инвестиций в оборону, чтобы быть готовыми к распространению войны и на другие страны Европы.

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