Знают единицы: почему плоскогубцы так назвали

Мало кто догадывается, откуда происходит слово плоскогубцы.

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Откуда пошло слово пассатижи / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему у плоскогубцев такое название

Какие есть синонимы к слову плоскогубцы

Есть ли разница между пассатижами и плоскогубцами

Плоскогубцы часто используются в быту как один из самых распространенных инструментов. Но многие даже не догадываются, откуда происходит название "плоскогубцы".

Главред узнал происхождение этого термина, а также, какая разница между пассатижами и плоскогубцами. Выяснилось, что название инструмента состоит из двух частей: "плоско" и "губке". Это объясняется формой плоскогубцев, которые имеют плоские губки, позволяющие зажимать и удерживать различные предметы. Слово "губки" указывает на сходство с губами, сжимающими предметы.

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В пособии Наставления мастера указано, что плоскогубцы имеют еще другое название - "бремари". Это единственный правильный синоним, хотя часто плоскогубцы любят называть пассатижами.

Так какая разница между пассатижами и плоскогубцами? Эти инструменты действительно похожи, но имеют существенные различия. Плоскогубцы имеют плоские губки без зубцов, что делает их удобными для захвата плоских предметов, а вот пассатижи имеют рифленые губки и дополнительные функции, такие как режущие кромки для перекусывания проволоки.

Кстати, слово "пассатижи" происходит от немецкого Passatier, что означает "переходный" или "передающий". Это объясняется тем, что инструмент использовался для передачи усилия при работе с проволокой и металлическими деталями.

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