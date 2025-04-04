"Максимум полгода": Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья после операции

Виктор Павлик поделился, как он сейчас себя чувствует.

https://glavred.info/starnews/maksimum-polgoda-viktor-pavlik-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya-posle-operacii-10653044.html Ссылка скопирована

Виктор Павлик - проблемы с сердцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктор Павлик

Вы узнаете:

Виктор Павлик рассказал об операции на сердце

Как певец сейчас себя чувствует

Украинский известный певец Виктор Павлик рассказал, как произошло, что проблемы с сердцем чуть не стоили ему жизни. Напомним, в мае 2024 года артист перенес серьезную операцию на сердце.

В интервью для 1+1 Украина певец отметил, что сейчас все проблемы с сердцем позади, но был трудный период реабилитации.

видео дня

"Слава Богу, сейчас все хорошо. Операция была непростой – сердце останавливали на 40 минут, а в общей сложности она длилась около 4 часов. Врачи долго не могли запустить дыхание. Затем начался непростой период реабилитации, который длился около трех месяцев", - отметил Виктор.

Артист уточнил, что около двух месяцев были сильные боли, которые доставляли ему неудобства.

"Я проходил восстановление в Закарпатье, в санатории, где занимался лечебной физкультурой, дыхательными упражнениями, посещал бассейн, много ходил на свежем воздухе. Каждый день старался проходить по 2-3 километра. А шов после операции болел довольно долго — около двух месяцев я не мог полностью разводить руки, поднимать их, спать на боках. Приходилось спать только на спине, что было очень неудобно. Но постепенно боль утихла, и сейчас я уже не чувствую никакого дискомфорта", - поделился Павлик.

Жена Виктора Павлика поддерживала его в трудный период / фото: instagram.com, Виктор Павлик

Певец признался, что с такими проблемами, как были у него, пациенты даже умирали, но он вовремя обратился к специалистам.

"До операции у меня были серьезные проблемы: я часто задыхался, особенно замечал это после посещения бани. Как-то после резкого погружения в холодную воду мне стало очень плохо, стала кружиться голова, и друзья посоветовали обратиться к врачу. А после обследования выяснилось, что ситуация критическая и без операции я смогу прожить максимум полгода. Говорят, были случаи, когда пациенты с таким диагнозом выходили из больницы, садились на автобусной остановке — и сердце просто останавливалось. Поэтому я благодарен судьбе, что вовремя обратился за помощью", - рассказал знаменитость.

Виктор Павлик любит проводить время с младшим сыном / фото: instagram.com, Виктор Павлик

Сейчас же Виктор чувствует себя хорошо и продолжает активный способ жизни, занимается музыкой и выступает на концертах.

"Потом я еще две недели находился в больнице под наблюдением, а затем постепенно возвращался к активной жизни. Сейчас, видите ли, продолжаю заниматься музыкой, выступать на концертах. Единственное, когда лежу в тишине перед сном, чувствую легкое металлическое постукивание внутри. Но это только напоминание о пережитом", - добавил Павлик.

Виктор Павлик / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия. Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.

А также Татьяна Овсиенко поделилась подробностями личной жизни. Певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел. Сейчас же они сделали паузу в отношениях.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Виктор Павлик? Виктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред