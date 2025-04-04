"Максимум полгода": Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья после операции

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- Виктор Павлик рассказал об операции на сердце
- Как певец сейчас себя чувствует
Украинский известный певец Виктор Павлик рассказал, как произошло, что проблемы с сердцем чуть не стоили ему жизни. Напомним, в мае 2024 года артист перенес серьезную операцию на сердце.
В интервью для 1+1 Украина певец отметил, что сейчас все проблемы с сердцем позади, но был трудный период реабилитации.
"Слава Богу, сейчас все хорошо. Операция была непростой – сердце останавливали на 40 минут, а в общей сложности она длилась около 4 часов. Врачи долго не могли запустить дыхание. Затем начался непростой период реабилитации, который длился около трех месяцев", - отметил Виктор.
Артист уточнил, что около двух месяцев были сильные боли, которые доставляли ему неудобства.
"Я проходил восстановление в Закарпатье, в санатории, где занимался лечебной физкультурой, дыхательными упражнениями, посещал бассейн, много ходил на свежем воздухе. Каждый день старался проходить по 2-3 километра. А шов после операции болел довольно долго — около двух месяцев я не мог полностью разводить руки, поднимать их, спать на боках. Приходилось спать только на спине, что было очень неудобно. Но постепенно боль утихла, и сейчас я уже не чувствую никакого дискомфорта", - поделился Павлик.
Певец признался, что с такими проблемами, как были у него, пациенты даже умирали, но он вовремя обратился к специалистам.
"До операции у меня были серьезные проблемы: я часто задыхался, особенно замечал это после посещения бани. Как-то после резкого погружения в холодную воду мне стало очень плохо, стала кружиться голова, и друзья посоветовали обратиться к врачу. А после обследования выяснилось, что ситуация критическая и без операции я смогу прожить максимум полгода. Говорят, были случаи, когда пациенты с таким диагнозом выходили из больницы, садились на автобусной остановке — и сердце просто останавливалось. Поэтому я благодарен судьбе, что вовремя обратился за помощью", - рассказал знаменитость.
Сейчас же Виктор чувствует себя хорошо и продолжает активный способ жизни, занимается музыкой и выступает на концертах.
"Потом я еще две недели находился в больнице под наблюдением, а затем постепенно возвращался к активной жизни. Сейчас, видите ли, продолжаю заниматься музыкой, выступать на концертах. Единственное, когда лежу в тишине перед сном, чувствую легкое металлическое постукивание внутри. Но это только напоминание о пережитом", - добавил Павлик.
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Кто такой Виктор Павлик?
Виктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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