Инсайдер сообщил о вражде сыновей Бекхемов: что происходит

Бруклин и Ромео поссорились из-за бывшей девушки старшего брата.

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Братья бойкотируют друг друга: виной всему - женщина / Коллаж Главред, фото Instagram/ kim_turnbull, brooklynpeltzbeckham

Кратко:

Что случилось между братьями

Кто виноват в этом

Сыновья Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин и Ромео, как сообщается, не ладят.

Источники, близкие к семье, утверждают, что братья в настоящее время враждуют и не разговаривают из-за девушки Ромео, Ким Тернбулл, пишет Page Six.

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Тернбулл якобы недолго встречалась с Бруклином много лет назад, до ее романа с его младшим братом.

Возлюбленная Ромео - Ким / Фото Instagram/kim_turnbull

Однако инсайдеры говорят, что конфликт между братьями не имеет ничего общего с ревностью, а скорее с возможными мотивами Тернбулл встречаться с другим сыном Бекхэма.

23-летняя лондонская диджейка присоединился к своему парню Ромео, 22 года, и большинству знаменитой семьи на роскошной вечеринке в честь 50-летия Дэвида в Майами.

Ромео и Ким на модном показе / Фото Instagram/kim_turnbull

Однако 26-летний Бруклин и его жена Никола Пельтц Бекхэм отсутствовали на этом важном мероприятии.

Бруклин и его жена Никола Пельтц Бекхэм / Фото Instagram/brooklynpeltzbeckham

Бруклин и его жена Никола Пельтц Бекхэм / Фото Instagram/brooklynpeltzbeckham

Источники сообщили изданию, что продолжающийся разлад с Ромео стал причиной того, что Бруклин и Никола, 30 лет, не явились на мероприятие.

На самом деле, как сообщается, пара не планирует посещать какие-либо публичные семейные мероприятия, на которых присутствует Тернбулл.

По словам инсайдеров, конфликт также стал причиной того, что Бруклин и Никола пропустили показ мод Виктории в марте.

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