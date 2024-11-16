Горячий и рельефный Бэкхем взволновал поклонниц фото в сауне

Легендарный футболист радует своих поклонниц новыми фото.

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Дэвид Бекхэм по-прежнему в шикарной форме / Коллаж Главред, фото Instagram/davidbeckham

Коротко:

Дэвид Бэкхем поделился новым фото

Поклонницы в восторге

Легендарный футболист и муж иконы-стиля и "перчинки" Виктории Бэкхем Дэвид Бекхэм, вновь решил взбудоражить фанатское сообщество.

Так, на своей странице в Instagram, Бэкхем выложил фото, как сидит то ли в сауне, то ли в криокамере. Он выглядит шикарно и брутально - его подтянутые формы украшает множество татуировок.

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Сама знаменитость прокомментировал пост так: "Пятничное обнуление".

Очевидно, что футболист ведет здоровый образ жизни и действительно переживает за свое здоровье и физическую форму. К слову, его супруга Виктория не отстает от своего звездного и спортивного супруга.

В недавнем интервью ее близкой подруги Евы Лонгории, открылась интересная правда о рационе Виктории. Оказалось, что женщина уже несколько лет подряд ужинает рыбой и овощами на пару. А вот сам Дэвид любит поделиться вкусненьким.

Он также говорил, что любит разделять радость от трапезы и вкусов со своими близкими.

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Ранее Главред сообщал о том, что Дэвид Бекхэм продемонстрировал свой впечатляющий пресс, снимаясь для рекламы очков своей новой коллекции. Бывший футболист, 48 лет, позировал без рубашки, чтобы рекламировать выпуск коллекции.

Напомним, накануне жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

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Кто такая Виктория Бекхэм? Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

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