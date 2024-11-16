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Поля усеяны техникой: саперы ВСУ нанесли колоссальные потери РФ в штурме на Курщине

Руслана Заклинская
16 ноября 2024, 16:32
149
ВСУ нанесли значительные потери россиянам на Курщине благодаря минным полям, рассказал генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Поля усеяны техникой: саперы ВСУ нанесли колоссальные потери РФ в штурме на Курщине
Минные поля стали ловушкой для россиян на Курщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • В Курской области украинские саперы подорвали 17 единиц вражеской техники

  • Потери врага составили около 30% техники, привлеченной к атаке

    видео дня

Украинские саперы нанесли значительные потери российским войскам в Курской области. За одну попытку штурма украинских позиций враг лишился 17 единиц техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Курщина. При попытке провести штурмовые действия противник потерял 17 единиц техники - только из-за подрыва на минах", - рассказал он.

По словам Павлюка, потери россиян составили около 30% от всей техники, которая участвовала в этой попытке наступления. Высокую эффективность минно-взрывных заграждений обеспечили специалисты 12-го отдельного полка поддержки и инженерно-саперных подразделений других частей Сухопутных войск.

"Спасибо воинам за высокий профессионализм и результативную боевую работу", - добавил командующий Сухопутных войск.

Смотрите видео, где ВСУ уничтожают российскую технику:

Поля усеяны техникой: саперы ВСУ нанесли колоссальные потери РФ в штурме на Курщине
Украинские саперы взорвали десятки единиц техники РФ / Фото: скриншот

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, российский диктатор Владимир Путин направил 50 тысяч российских и северокорейских солдат для штурма Курской области. Он стремится вернуть ее до 20 января - дня инаугурации Дональда Трампа.

Россия активизировала борьбу за контроль над частью Курской области, готовясь к возможным переговорам с будущей администрацией Трампа, пишет The Washington Post. РФ начала новое наступление, задействовав 10 тысяч северокорейских военных.

Как сообщал Главред, украинские силы продвинулись на юго-восток от Коренево в Курской области. Согласно данным ISW, ВСУ также незначительно продвинулись в восточной части Новоивановки.

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Кто такой Александр Павлюк?

Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия.

Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины".

В должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы.

15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОГА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

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